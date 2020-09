Erinnerung an die Opfer des Olympia-Attentats von 1972

Fortsetzung der Olympischen Spiele

Das Attentat auf die Olympischen Spiele im September 1972 markiert einen tiefen Einschnitt. Es war das Ende der "heiteren Spiele". Sie wurden aber trotz der schrecklichen Ereignisse fortgesetzt.

"The Games must go on. And we must continue our efforts to keep them clean, pure and honest." Avery Brundage, damaliger IOC-Präsident

Gedenken in Fürstenfeldbruck

An die Opfer des Attentats erinnern heute eine Gedenkstätte im Olympiapark und ein Denkmal in Fürstenfeldbruck. An der Gedenkveranstaltung dort werden auch Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, und Sandra Simovich, Generalkonsulin des Staates Israel für Süddeutschland, teilnehmen. Zwischen den Wortbeiträgen begleitet die junge Musikerin Antonia Wilczek die Veranstaltung. Nach einem Gebet und einer Schweigeminute können Steine und Blumen niedergelegt werden.

Am Samstag wird an der Connollystraße im Olympiadorf ein Kranz niedergelegt – vor dem Gebäude mit der Hausnummer 31, in dem das Geiseldrama seinen Anfang genommen hatte.

Rundgänge zu den zentralen Ereignissen von 1972

Am Sonntagvormittag lädt das Jüdische Museum München im Olympiapark zu einem Rundgang ein, der zu zentralen Orten der Ereignisse von 1972 und zur Gedenkstätte führt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich (Telefon: 089 / 233 - 4 19 52). Auch an den kommenden Wochenenden im September werden Rundgänge angeboten.