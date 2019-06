Erinnerung an die Naziopfer der Heil- und Pflegeanstalt Lohr

Ein neues Mahnmal auf dem Gelände des Bezirkskrankenhauses in Lohr ist den über 600 Menschen gewidmet, die von den Nationalsozialisten von dort verschleppt und in Tötungsanstalten ermordet wurden.

Die etwa eineinhalb Meter große Bronze-Skulptur "Turm der Erinnerung" wurde von der Langenleitener Bildhauerin Heike Metz gefertigt. Eine Jury, vorwiegend aus Vertretern des Bezirks, hatte sich im Oktober 2018 einstimmig für diesen Entwurf entschieden. Metz hatte am 1. Bildhauerinnensymposium der Triennale Schweinfurt teilgenommen. Acht Künstlerinnen mit Unterfrankenbezug hatten damals zum Thema "Raum Zustände" mit Untertitel "Erinnerung" teilgenommen.

Mahnmal soll zum Nachdenken und Verweilen einladen

Der Bezirk will mit dem Kunstwerk der Opfer des Euthanasie-Programms in der Diktatur des Nationalsozialismus gedenken. Mehr als 600 Menschen sind ab dem Jahr 1940 von den Nationalsozialisten aus der Heil- und Pflegeanstalt in Lohr am Main abgeholt und in Tötungsanstalten gebracht worden. Das Kunstobjekt stehe im Bezug zu der umgebenden Architektur und lade den Betrachter zum Verweilen ein, heißt es. Das Mahnmal steht auf dem Vorplatz zum neuen Festsaaleingang, hier gibt es auch Sitzgelegenheiten. Der Saal wird für kulturelle und fachliche Veranstaltungen genutzt.

Erstes Mahnmal wurde beschädigt

Der Turm der Erinnerung ist das zweite Mahnmal: Vor 25 Jahren hatte der Künstler Rainer Stoltz das einst heftig umstrittene Bodenrelief "Finaler Adam 1" quer über einen der beiden Hauptwege installiert. Vor drei Jahren ließ er es entfernen, weil es durch darüberfahrende Autos, Laster und Schneeschieber beschädigt worden worden war.

Ein Neuguss und Wiederaufbau wäre zu teuer gewesen, deshalb habe sich der Bezirk für eine andere Lösung entschieden, so Verwaltungsdirektor Bernd Ruß. Bezüglich der Weiterverwendung des "alten" Mahnmals könne noch keine genaue Aussage gemacht werden, da hier noch Gespräche notwendig seien. Es sei angedacht, es in ein Museum unterzubringen.