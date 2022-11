Erinnern und Gedenken: Volkstrauertag in Franken

Der Volkstrauertag im November ist ein Tag des Erinnerns, Gedenkens und auch Mahnens. Traditionell versammeln sich die Menschen dann auf den Friedhöfen oder zentralen Gedenkstätten, um Gewalt- und Kriegsopfer zu ehren. Mancherorts spielt der Posaunenchor, Kränze werden niedergelegt.

Volkstrauertag wurde das erste Mal vor 100 Jahren begangen

Seinen Ursprung hat der Volkstrauertag 1919. In diesem Jahr wurde der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gegründet, der sich dafür einsetzte, den Kriegstoten des Ersten Weltkriegs zu gedenken. Die erste offizielle Feierstunde fand 1922 im Deutschen Reichstag in Berlin statt – also vor 100 Jahren. Heute ist der stille Feiertag ein Gedenktag für Kriegsopfer, aber auch für Gewaltopfer aller Nationen. Der ursprüngliche Gedanke wurde erweitert. Inzwischen wird an diesem Tag beispielsweise auch an Opfer von Rassismus erinnert. Das ganze Wochenende über finden in ganz Franken Veranstaltungen statt.

Schupf bei Happurg: Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus

Am KZ-Mahnmal in Schupf bei Happurg gedachte man am Samstagnachmittag den Opfern nationalsozialistischer Gewaltherrschaft in Hersbruck, Happurg und Oradour sur Glane. Auch Vertreter aus Frankreich nahmen an der Gedenkveranstaltung teil. Das sei eine "Geste der Völkerverständigung und Versöhnung", heißt es in einer Mitteilung der Dokumentationsstätte Konzentrationslager Hersbruck. Und weiter: "Wir ächten Krieg und Gewalt und wollen Brücken bauen, das 'Nie wieder' muss Grundlage unserer Politik bleiben. Wir sind fassungslos über den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine und die vielen Opfer von Bombenterror, Massakern und Gewalt. Wir rufen auf, wachsam zu bleiben. Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit sind und bleiben die Grundlagen für unseren demokratischen Staat und unsere offene Gesellschaft." Diese Gedenkstunde wurde von allen demokratischen Kräften im Landkreis getragen. Am Volkstrauertag selbst finden im Gemeindegebiet Happurg ab dem Morgen Gottesdienste und Feierstunden statt, wie auch in etlichen anderen fränkischen Städten und Gemeinden.

Zahlreiche Gedenkveranstaltungen in Stadt und Landkreis Fürth

Cadolzburg im Landkreis Fürth beispielsweise legt den Fokus an diesem besonderen Tag auf jüdische Mitmenschen, die über Jahrhunderte erniedrigt und verfolgt wurden. Im Rahmen eines Gottesdienstes in der Markgrafenkirche Cadolzburg (9.15 Uhr) analysiert Pfarrer Thomas Miertschischk kritisch die theologischen Hintergründe. Im Anschluss (10.15 Uhr) erläutert Uta Piereth von der Bayerischen Schlösserverwaltung am Burgtor der Cadolzburg die historische Perspektive. Die Museumsreferentin geht dabei auch explizit auf ein diffamierendes Relief ein, das früher die Auswüchse der Judenfeindlichkeit symbolisierte, heute aber als Mahnmal gegen Antisemitismus gilt.

Nicht nur im Landkreis Fürth wird vielerorts der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht. Die Stadt Fürth lädt alle Bürgerinnen und Bürger anlässlich des Volkstrauertags zu verschiedenen Kranzniederlegungen ein – am städtischen Friedhof etwa, am israelitischen Friedhof (beide ab 9.30 Uhr) und am Stadtpark (11 Uhr). Daneben gibt es auch zahlreiche Veranstaltungen in den Vororten und Stadtteilen Fürths.