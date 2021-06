Eriksen-Zusammenbruch weckt Erinnerungen bei Hobbyfußballer

Der Vorfall vom Stadion in Kopenhagen erschüttert die Fußballwelt, doch ganz besonders mitfühlen kann Helmut Schaffelhofer: Als am Samstag Dänemarks Christian Eriksen beim Europameisterschaftsspiel gegen Finnland auf dem Platz kollabiert und reanimiert werden muss, sitzt Schaffelhofer gerade zuhause in Aindling (Lkr. Aichach-Friedberg) auf dem Sofa vor dem Fernseher. "Es kribbelt" in ihm, während er die Bilder sieht. Denn Schaffelhofer wäre beinahe selbst auf dem Fußballplatz gestorben.

Fußballer bricht auf dem Platz zusammen

"Eriksen ist genauso umgefallen, wie es bei mir damals war", sagt Helmut Schaffelhofer. Er war zwei Tage vor Weihnachten im Jahr 2015 auf dem Platz zusammengebrochen. "Das war kurz vor Schluss", erzählt der Aindlinger. An diesem Tag ließ er sich zuvor von Freunden zum Training und anschließenden Trainingsspiel seiner Altherrenmannschaft überreden.

Mitspieler dachten erst an einen Scherz

Schaffelhofer war damals 44 Jahre alt. Körperlich fühlte er sich bis zu diesem Tag topfit und gesund. Ohne Fremdeinwirkung klappte er zusammen. "Ganz weg war ich drei, vier Minuten", sagt der heute 50-Jährige. "Zuerst haben meine Kameraden gemeint, dass ich einen Gag mache und mich hinlege. Aber es hat nicht lange gedauert, bis die reagiert haben." So wurde ihm die Situation hinterher berichtet.

Herzdruckmassage und Defibrillator retten ihm das Leben

Laut Schaffelhofers Schilderungen war unter seinen Mitspielern damals ein Mitglied der Feuerwehr. Der Mitspieler habe die Situation gleich erkannt und mit der Herzdruckmassage begonnen. Weitere Mitspieler waren damals unterdessen losgeeilt, um schnell einen Defibrillator aus dem Sportheim zu holen. "Wenn der nicht da gewesen wäre, dann wäre ich heute nicht mehr da", sagt der Aindlinger. "Ich hatte einen Herzstillstand. Der Defibrillator hat zweimal ausgelöst und mich zurückgeholt."

Schaffelhofer: Handhabung mit lebensrettenden Geräten üben

Helmut Schaffelhofer ist ohne Hirnschäden davon gekommen, er lebt inzwischen aber mit einem implantierten Defibrillator. Außerdem hat er in seinem Haus auch einen Defibrillator, so wie er an vielen öffentlichen Gebäuden für den Fall der Fälle bereit steht. Schaffelhofer appelliert an alle, sich mit den lebensrettenden Geräten auseinanderzusetzen und die Handhabung zu üben. "Meinen Kameraden, die damals dabei waren, muss ich allen danken. Wer weiß, ob ich heute mit ihnen sonst sprechen könnte."