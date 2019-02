vor 17 Minuten

Antennenhersteller Kathrein verkauft Kerngeschäft an Ericsson

Paukenschlag in Rosenheim: Der Mobilfunkantennenhersteller Kathrein verkauft seine Kernsparte mit 4.000 Mitarbeitern an den schwedischen Konzern Ericsson. In Oberbayern bleiben damit nur 350 Angestellte. Kathrein wird in diesem Jahr 100 Jahre alt.