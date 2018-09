Erhöhter Methan-Ausstoß in München zur Wiesn-Zeit

Woher kommt es, dass zur Wiesn-Zeit mehr Methan in München freigesetzt wird als zuvor und danach? Die Forscher, die dem nachschnuppern, haben eines schon herausgerochen: Zu den Quellen des erhöhten Methans gehört das Abwasser aus Toiletten und der Gastronomie, die Gasgrills in den Wiesn-Festzelten und Buden sowie die Gasversorgung für Heizstrahler, so Jia Chen, Ingenieurin und TUM-Professorin für Umweltsensorik.

Was ist mit Ausdünstungen, Ausscheidungen, Blähungen?

Und könnte es vielleicht auch an den Ausdünstungen und den Ausscheidungen der sechs Millionen Wiesn-Gäste liegen? Eher unwahrscheinlich, meinen die Forscher: "Noch nicht einmal die Hälfte aller Menschen produziert überhaupt Methan, und wenn, dann nur ein paar Mikrogramm pro Sekunde, sodass selbst bei einer Rekord-Wiesn niemals die von uns gemessenen Werte erreicht werden könnten", betont die Wissenschaftlerin. Blähungen von mit Bier abgefüllten und sattgegessenen Wiesn-Besuchern fallen demnach also nicht ins Gewicht.

Keine Explosionsgefahr - trotz Methangas

Auch sonst im Jahr sei in der Stadt die Methan-Konzentration leicht erhöht, erklärt die Wissenschaftlerin. Während der Wiesn habe sie aber teils fünf Mal so hoch gelegen wie vor und nach dem Fest. Explosionsgefahr besteht wegen des erhöhten Gasanteils in der Luft aber nicht. Es gehe um Konzentrationen von ein paar Teilchen Methan pro einer Million Luftteilchen. "Um explosiv zu sein, müsste der Methan-Anteil zehntausendfach höher sein."