Erhöhter Kohlenmonoxid-Wert: Mehrfamilienhaus evakuiert

Wegen erhöhter Kohlenmonoxid-Konzentration musste in Aschaffenburg ein Mehrfamilienhaus geräumt werden. Am späten Sonntagabend war ein Notruf abgesetzt worden, weil eine 41-jährige Frau in ihrer Dusche kollabiert war. Insgesamt gab es vier Verletzte.

© Irina Hanft/BR-Mainfranken