Erhöhte Waldbrandgefahr und Beobachtungsflüge in ganz Franken

Der Sommer dreht in den nächsten Tagen richtig auf – mit viel Sonnenschein und Temperaturen an die 30 Grad. Böden, Wiesen und Wälder sind in vielen Regionen knochentrocken, das lässt das Waldbrandrisiko erheblich steigen. In ganz Franken sind deshalb in den nächsten Tagen Luftbeobachter am Himmel unterwegs, um mögliche Glutnester zwischen den Bäumen frühzeitig zu erspähen.

Luftbeobachtung in Unterfranken auf zwei Routen

In Unterfranken starten die Flüge bereits am Donnerstag. In den Nachmittagsstunden, wenn die Entzündungsgefahr am größten ist, werden sie zwei Strecken abfliegen: zum einen die West-Route, wo die Maschinen an den Flugplätzen Mainbullau und Hettstadt starten; zum anderen die Ost-Route mit den Flugplätzen Schweinfurt Süd und Haßfurt.

Besonders im Auge behalten werden die Flieger die Regionen um Würzburg, Kitzingen, Lohr, Schonungen und Kahl. Dort ist laut dem Grasfeuerlandindex des Deutschen Wetterdienstes (externer Link) am kommenden Wochenende die Gefahrenstufe 4 (hohe Gefahr) zu erwarten. Der Graslandfeuerindex gibt die Feuergefährdung von offenen, nicht beschatteten Geländen an und hat insgesamt fünf Gefahrenstufen.