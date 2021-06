Erhöhte Waldbrandgefahr: Luftbeobachtungsflüge ab Donnerstag

Wegen zunehmender Waldbrandgefahr starten in Niederbayern am Donnerstag und Freitag, 17. und 18. Juni, Luftbeobachtungsflüge in der Bayerwaldregion. Das teilte die Regierung von Niederbayern mit.

Waldböden sind wegen der Hitze momentan sehr trocken

Grund sei die momentane Trockenheit. Die Wetterentwicklung werde weiterhin täglich beobachtet und aktuell beurteilt, heißt es in einer Mitteilung. Zunächst werde an zwei Tagen jeweils nachmittags geflogen. Dann sei die höchste Gefährdungszeit. Die Flüge starten von den Stützpunkten Vilshofen und Arnbruck.

Folgende Route wird geflogen: Arnbruck-Zellertal - Wiesenfelden - Gotteszell - Vilshofen - Pocking - Salzweg - Untergriesbach - Altreichenau - Mauth - Zwiesel - Arnbruck-Zellertal.

Appell der Regierung: Kein Feuer in Waldgebieten

Die Anordnung der Regierung wird von den betroffenen Landratsämtern umgesetzt. Sie teilen ausgebildete Luftbeobachter zur Begleitung der Flüge ein. Die Stützpunktleiter der Luftrettungsstaffel Bayern sorgen für die Einteilung der ehrenamtlichen Piloten. Wird ein Feuer festgestellt, wird aus der Luft per Funk die Feuerwehr alarmiert und die Einsatzkräfte werden zur Brandstelle gelotst.

Die Regierung appelliert dringend, in Waldgebieten äußerste Vorsicht walten zu lassen und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. Besondere Warnhinweise gelten auch für Waldbesitzer, Jäger und alle Personen, die mit Waldarbeiten beschäftigt sind: Es soll kein offenes Feuer im Wald oder in einer Entfernung von weniger als 100 Metern angezündet werden. In den Wäldern gilt vom 1. März bis zum 31. Oktober ein generelles Rauchverbot.