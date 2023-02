Erhöhte Belastung in Trinkwasserbrunnen

In Gunzenhausen haben die Behörden einen Trinkwasserbrunnen wegen erhöhter Schadstoffkonzentrationen vorsorglich außer Betrieb genommen. Wie das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen mitteilt, waren die Trinkwasserversorgung und die Trinkwasserqualität zu keiner Zeit gefährdet.

Erhöhte Kohlenwasserstoff-Konzentration

Die erhöhte Schadstoffkonzentration wurde bei Routineuntersuchungen im noch nicht aufbereiteten, sogenannten Rohwasser des Brunnens IV im nördlichen Stadtgebiet von Gunzenhausen entdeckt. Es handelt sich dabei um sogenannte "leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe" (LHKW), so die Mitteilung weiter. Diese Stoffe sind Bestandteil vieler Lösungs- und Extraktionsmittel. Sie werden vorwiegend in der chemischen Textilreinigung oder zur Entfettung bei der Metallverarbeitung eingesetzt. Durch Lecks oder unsachgemäßen Umgang könnten sie in Boden und Grundwasser gelangt sein.

Laufende Wasserproben

Im nördlichen Stadtgebiet von Gunzenhausen befindet sich laut Landratsamt ein Areal mit Altlasten, das weitgehend saniert und gesichert ist. Das Landratsamt, die Stadtwerke Gunzenhausen, das Wasserwirtschaftsamt Ansbach und das Gesundheitsamt haben nun eine Reihe von Maßnahmen festgelegt.

Zum einen sollen Zuflussmessungen und Wasserproben zeigen, aus welcher Tiefe die Belastungen in den Brunnen IV gelangten. Zum anderen nehmen die Behörden wöchentlich Proben des Rohwassers und des zum Trinkwasser aufbereiteten sogenannten Reinwassers.

Die Schadstoffkonzentration im Brunnen IV war laut Landratsamt zuletzt wieder deutlich gesunken. Er werde zunächst mit reduzierter Leistung wieder in Betrieb genommen.