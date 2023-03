Erhebung: Wald in Bayern gegen den Bundestrend gesünder

Der Flächenanteil von Bäumen mit den Schadstufen 2 bis 4 - also der mittelstark geschädigten bis toten Bäume - ist deutschlandweit um einen Punkt auf 35 Prozent gestiegen. Das geht aus der vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft veröffentlichten Waldzustandserhebung 2022 hervor.

Bayern: Günstigste Entwicklung unter allen Bundesländern

Den Wäldern ein Bayern geht es der Erhebung zufolge hingegen wieder besser: Im Freistaat sank der Anteil der Schadstufen 2-4 deutlich von 40 auf 26 Prozent. Das ist mit Abstand der höchste Rückgang unter allen Bundesländern.

Immerhin leichte Verbesserungen um je zwei Prozentpunkte gab es in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland Pfalz. In den restlichen Bundesländern - abgesehen von Bremen und Hamburg, zu denen keine Werte vorliegen und dem stagnierenden Saarland - hat sich der Waldzustand dagegen erneut verschlechtert.

Verbesserung könnte nur "Ausreißer" sein

Grund zur Entwarnung ist die Verbesserung in Bayern allerdings nicht: Im erst in der vergangenen Woche veröffentlichten Bericht zur Lage der Natur in Bayern war beklagt worden, dass sich der Zustand des Waldes in Bayern von 2012 bis 2021 deutlich verschlechtert habe.

Der Wert für 2022 könnte also nur eine positive Schwankung, ein von momentanen Bedingungen begünstigter "Ausreißer", sein. Der Wald in Bayern hatte vergangenes Jahr unter anderem davon profitiert, dass es zu Beginn der Vegetationsperiode genug regnete. Die Folgen der Trockenheit im Sommer sind in der Erhebung für 2022, die auf Aufnahmen aus dem Zeitraum von Mitte Juli bis Mitte August beruht, dagegen möglicherweise noch nicht zu sehen.