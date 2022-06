"Erhebliche Zweifel": Hof sucht neuen Festwirt fürs Volksfest

Die Stadt Hof ist auf der Suche nach einem neuen Festwirt für das traditionsreiche Volksfest, das am 29. Juli beginnt. Grund für die kurzfristige Suche ist das Verhalten des Festwirts Mörz aus dem Allgäu. Es gebe "seit letzter Woche erhebliche Zweifel und Bedenken, ob der mit der Firma Mörz vereinbarte Festbetrieb zustande kommt". Das teilt die Pressestelle der Stadt auf BR-Anfrage mit.

Festwirt sagte auch schon in Bayreuth ab

Die Stadt hat bereits die bisherigen Festwirte angefragt, ob sie einspringen würden. Zu den Bedenken der Stadt wollte sich Festwirt Jochen Mörz, der in den vergangenen Wochen kurzfristig unter anderem den Betrieb der Festzelte in Bayreuth und Haimhausen im Landkreis Dachau wegen Personalmangels abgesagt hatte, auf BR-Anfrage nicht äußern. Er ließ sich nur so viel entlocken: "Das Personal ist nicht das Problem". Im Laufe der nächsten Tage werde er sich ausführlich äußern, momentan liefen noch Gespräche mit der Stadt Hof, so Mörz auf BR-Anfrage.

Volksfest in Hof: Biergarten statt Festzelt?

Bereits am Donnerstag hatte die Stadt bei den bisherigen Festzelt-Betreibern, der "Fränkischer Volksfestwirt GmbH" schriftlich angefragt, ob sie den Festbetrieb kurzfristig übernehmen könnten. "Wir haben uns eine Bedenkzeit erbeten bis Ende der Woche", so Björn Pausch. Er ist Sprecher der "Fränkische Volksfestwirt GmbH", einem Zusammenschluss von Hofer Freunden, die das Zelt am Hofer Volksfest vor Jahren neu organisiert und seitdem sehr erfolgreich betrieben haben.

Weil sie aber angesichts der Corona-Pandemie dieses Jahr statt eines Festzelts einen offenen Biergarten vorgeschlagen hatten, waren sie an den Ausschreibungsbedingungen der Stadt Hof gescheitert. Stattdessen hatte Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) im April mit dem Allgäuer Wirt Jochen Mörz den Vertrag für ein Festzelt unterzeichnet. Von diesem Plan rückt die Stadt offenbar inzwischen ab: "Wir arbeiten intensiv an einer Lösung, um ein schönes Volksfest mit funktionierender Bewirtung zustande zu bringen – das kann auch ein Biergartenbetrieb sein", teilt die Stadt auf BR-Anfrage am Sonntagabend mit.