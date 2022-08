"Erhebliche Menge" Drogen gefunden: 46-Jähriger festgenommen

Wegen bewaffneten Handeltreibens ist ein 46 Jahre alter Mann aus Forchheim in Untersuchungshaft genommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Bamberg und das Polizeipräsidium Oberfranken in Bayreuth mitteilten, war der Mann am Dienstagmorgen auf seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen worden.

Polizei stellt zwölf Schusswaffen sicher

Dabei entdeckten die Polizeibeamten geringe Mengen von Marihuana und Crystal, die der Mann dabei hatte. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Ermittler dann laut Polizei eine "erhebliche Menge" Rauschgift sicher. Außerdem stellten die Beamten noch zwölf Schusswaffen – größtenteils Luftgewehre – und mehrere Hieb- und Stichwaffen sicher. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.