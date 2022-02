Erhebliche bis große Lawinengefahr in den bayerischen Alpen

"Die Lawinensituation ist heikel", heißt es beim Lawinenwarndienst Bayern (Stand: 1.2., 18 Uhr). Bis zur Baumgrenze gilt Gefahrenstufe 3 (erhebliche Lawinengefahr), oberhalb davon bereits 4 (große Lawinengefahr), und zwar vom Allgäu über die Ammergauer, Werdenfelser und Chiemgauer Alpen bis hinüber ins Berchtesgadener Land.

Wind als "Baumeister der Lawinen"

"Der Wind ist der Baumeister der Lawinen" lautet ein alter Merksatz für Tourengeher. Vor allem in den Alpenlandkreisen hat es zum Teil heftig geschneit, dazu war es sehr windig - und diese Kombination schafft die entscheidenden Voraussetzungen. "Die Hauptgefahr geht vom vielen Neu- und Triebschnee aus", heißt es im Lawinenlagebericht.

Alle Hangrichtungen sind betroffen, "vor allem kammnah, in eingewehten Rinnen und Mulden und auch kammfern hinter Geländekanten". Da es sehr windig und in den Bergen sogar stürmisch ist, ändert sich die Situation schnell: der Wind verfrachtet permanent den Schnee, was die Einschätzung der Lage noch schwieriger macht.

Lawinen können sehr leicht ausgelöst werden

Bereits ein einzelner Skifahrer kann laut Lawinenwarndienst vielerorts große Schneebrettlawinen auslösen. An steilen Hängen können sich Lockerschnee- und Schneebrettlawinen auch von selbst lösen. Der Lawinenwarndienst mahnt zur großer Vorsicht im ungesicherten Gelände. Voraussichtlich erst ab Donnerstag dürfte die Lawinengefahr leicht zurückgehen, wenn die Niederschläge abklingen.

Den aktuellen Lawinenlagebericht finden Sie hier.

Die unterschätzte Gefahrenstufe 3

Auf der 5-stufigen Skala wird gerade die Gefahrenstufe 3 häufig unterschätzt, dabei passieren dann die meisten Unfälle. Östlich der Hörndlwand bei Ruhpolding ist ein Lawinenabgang am Dienstag bei Gefahrenstufe 3 ohne Verschüttete und damit glimpflich verlaufen. Die Lawine war in einem Waldstück abgegangen, was unter normalen Bedingungen als zumindest relativ sicher gelten würde.

Zwei Skitourengeher hatten die Rettungskräfte alarmiert, nachdem sie den frischen Lawinenabgang gesehen hatten. Da eine Skispur in den Kegel hineinführte, vermuteten sie einen Verschütteten. Die Rettungskräfte und ein Hundeführer stiegen bei dichtem Schneetreiben und Sturm mit Schneefahrzeugen und Pistenraupen und später zu Fuß zur Einsatzstelle auf. Dort trafen sie einen unverletzten Skitourengeher an, der die Lawine ausgelöst hatte. Die Einsatzstelle lag nördlich des Seehauser Hochkienbergs im bewaldeten Gelände auf etwa 1.300 Metern Höhe. Die Hangneigung beträgt dort etwa 30 Grad.