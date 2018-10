Ergebnis des BayernTrends ist Alarmsignal für die CSU

Zehn Tage vor der Landtagswahl geht es für die CSU weiter abwärts auf jetzt nur noch 33 Prozent. Sie bräuchte auf jeden Fall einen Koalitionspartner. Die Umfrageergebnisse seien ein absolutes Alarmzeichen, sagt CSU-Generalsekretär Markus Blume.

"Damit drohen in Bayern Unregierbarkeit und bunte Regenbogenkoalitionen auch gegen die CSU." Markus Blume, CSU-Generalsekretär

Umfrage-Gewinner: Die Grünen

18 Prozent Zustimmung sorgen bei den Grünen für Zuversicht. Mit diesem Ergebnis wären sie zweitstärkste Kraft im Landtag.

Der Türspalt für eine moderne, ökologische und gerechte Politik hat sich weiter geöffnet. Ludwig Hartmann, Spitzenkandidat der Grünen

Umfragen seien aber noch keine Wahlergebnisse, so Hartmann. Die Grünen wüssten das allzu gut. In den nächsten zehn Tagen käme es nun darauf an, dieses Ergebnis mit den Menschen in Bayern auch einzufahren. Mut macht das Umfrageergebnis auch dem Grünen-Bundestagsabgeordneten Dieter Janecek: Damit käme die Partei seinem persönlichen Ziel näher, dass die Grünen bei der Landtagswahl in Bayern doppelt so stark abschneiden wie die AfD, kommentierte Janecek auf Twitter.