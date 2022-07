Erfrischung in der Hitze: Wie ein Storch durchs kalte Wasser

Marschieren im Wasserkübel

Hin und wieder bietet Enache im Kurpark auch Kneippgüsse an. Dann fährt sie mit dem Schlauch, aus dem kaltes Wasser fließt, langsam vom Fuß hoch bis zum Knie und an der Innenseite wieder zurück. "Das Wasser soll sich wie ein Mantel um die Haut legen", sagt sie. Wenn sie zuhause Wassertreten möchte, füllt sie im Garten einen Kübel mit kaltem Wasser, marschiert darin an der Stelle und legt sich danach schlafen. "Am nächsten Tag gieß ich meine Blumen damit", lächelt sie.

Kneippen verbindet Generationen

Auch in den beiden Bad Bernecker Fluss-Kneipp-Anlagen marschieren die Kneippianer am Platz und halten sich dabei an einem Geländer mitten im Fluss fest. Im Weißen Main gleich hinter der Grundschule sind sogar Kinder wie Demian darunter: "Ich gehe hier sehr oft gerne hin, weil das Wasser sehr kalt ist und es ist auch entspannend", schwärmt der Grundschüler. Auf die Frage, wie seine Schule heiße, antwortet er stolz: "Sebastian-Kneipp-Grundschule."

225 Jahre nach dem Tod von Pfarrer Kneipp ist seine Lehre aktuell wie eh und je. Während Hitzeperioden gewinnt das als ein wenig angestaubt geltende Kneippen sogar neue Freunde, die nicht Ü60 sind.