Erfrischende Wanderung entlang der Bäche im Augsburger Stadtwald

Am Gehege der Pferde laufen ein paar Nordic Walker vorbei. "Für uns ist das ein Idyll, hier spazieren zu gehen. Das ist so nah vor der Haustüre. Und man muss nicht weit fahren, man kann praktisch zu Fuß hierher und es ist pure Erholung für uns", sagt eine der Sportlerinnen. "Dieser Wald an sich ist wunder, wunderschön, weil er so abwechslungsreich ist. Es ist ein lichter Wald mit vielen Gewässern drin", sagt eine andere Frau.

Quellbäche mit glasklarem Wasser

Weiter drinnen im Stadtwald, werden die Geräusche der Straßen immer leiser und das Vogelzwitschern immer laute. Nicolas Liebig bleibt an einer besonderen Brücke stehen: Hier kreuzen sich zwei Flüsse. "Das eine sind die Quellbäche, auch Gießer genannt. Und das andere sind die vom Lechwasser gespeisten Bäche. Dder Lochbach, der hier vorbeikommt, ist einer von Lechwasser gespeisten Bächen", erklärt Liebig. Dieser hat eine trübe Wasserfarbe. Im Gegensatz zu dem glasklaren Wasser des südlichen Mühlbachs.Bei diesem glasklaren Wasser handelt es sich um Grundwasser, 8 bis zehn Grad Celsius kalt. Das eignet sich perfekt, um sich ein bisschen Abkühlung zu verschaffen, sagt Liebig.

Stadtwald als naturnaher Abenteuerspielplatz

Mit einem kleinen Kescher könne man auch schauen, was man alles so am Rande der Bäche findet, sagt Liebig. "Es ist wirklich ein Abenteuerspielplatz für Kinder. Man kann diese verschiedenen Pfade gehen, über diese Brücke hin- und herlaufen."

Auch ohne Führung kann man sich leicht mehr Infos über die Bäche im Stadtwald holen. An vielen Brücken hängen QR-Codes zum Scannen. Online erfährt man dann beispielsweise: Das gesamte Netz der Stadtbäche ist 70 Kilometer lang.