Erfreuliche Bilanz für das Karpfhamer Fest im Rottal

Die angepeilten 400.000 Besucher seien wohl deutlich überschritten, bilanziert Gottfried Kopplstätter, Geschäftsführer des Karpfhamer Festvereins. Jedes Jahr im Spätsommer wird der Ortsteil von Bad Griesbach im Rottal zu einem der größten Volksfeste in Niederbayern, zu der auch die Rottalsschau für landwirtschaftliche Geräte gehört. Traditionell steht das Rahmenprogramm des Festes im Zeichen von Pferdezucht und Pferdesport mit Schau- und Turnierveranstaltungen.

Schausteller, Festwirte und Aussteller überwältigt

Neben den Schaustellern und Festwirten zeigte sich auch die Polizei in ihrer Bilanz zufrieden mit dem Verlauf des Karpfhamer Festes. Die sechs Tage seien zwar arbeitsreich, aber insgesamt friedlich verlaufen. Betrunkene Festbesucher seien im Vergleich zu den Vorjahren deutlich weniger aggressiv gewesen. Ein Grund könnte sein, dass die Polizei erstmals mit Body-Cams ausgestattet war. Insgesamt wurden an den sechs Tagen 92 Vorfälle registriert, 20 weniger als 2018.

Besucher friedlicher als in den Vorjahren

Richtig Stress hatte die Polizei am Sonntag, als sich kilometerweite Autoschlangen an den Zufahrtsstraßen zum Karpfhamer Fest bildeten. Autofahrer mussten teilweise über eine Stunde warten, bis sie einen Parkplatz bekommen haben. Ein besonderer Höhepunkt war der Auftritt der Politprominenz am Samstag mit Ministerpräsident Söder.