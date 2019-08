Erfolgsprojekt: Ein Jahr Trekkingplätze im Steigerwald

Im Steigerwald gibt es seit etwa einem Jahr zehn extra ausgewiesene Trekkingplätze, auf denen Wanderer mit Zelten übernachten können. Bislang hätten das Angebot gut 1.200 Wanderer genutzt, heißt es von der Gemeinde Rauhenebrach im Landkreis Haßberge. Das "Trekking Erlebnis Steigerwald" habe sich positiv entwickelt.

Legal Zelten auf Trekkingplätzen

Trekking-Plätze sind Orte auf Wiesen oder am Waldrand, auf denen Wanderer auf einer Fläche von zehn auf zehn Metern legal campieren können. Normalerweise ist das Zelten oder Campen verboten. Auf den Trekking-Plätzen gibt es einen Regenschutz in Holzbauweise, eine Feuerstelle und ein Toilettenhäuschen.

Trekkingplatz online buchen

An jedem Platz können bis zu zehn Menschen übernachten. Die Benutzung ist jeweils nur für eine Nacht erlaubt. Die Wanderer können die Plätze über ein eigenes Online-Buchungssystem buchen und bezahlen. Eine Übernachtung kostet pro Person 4,80 Euro.

Investition von 100.000 Euro

Insgesamt hatten die Steigerwaldgemeinden rund 100.000 Euro investiert. Das Projekt wurde zu einem großen Anteil staatlich gefördert. Die Trekkingplätze liegen in den drei Landkreisen Haßberge, Schweinfurt und Bamberg - und zwar in Sand am Main, Knetzgau, Rauhenebrach, Michelau, Ebrach, Burgebrach, Burgwindheim oder Geußfeld.

Wald beim Wandern erleben

Ein Ziel ist dabei, Familien und Jugendlichen die Kulturgeschichte des Steigerwalds erlebbar zu machen oder den Wald als Lern- und Erfahrungsraum zu verstehen. Es gibt an den verschiedenen Trekkingsplätzen auch jeweils Routenvorschläge, um mehrere Tag zu Fuß den Wald nachhaltig zu erleben.