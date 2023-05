"Erfolgsmodell": Nürnberger Steuerfahnder jagen Sünder

Die Nürnberger Sonderkommission gegen Steuerhinterziehung ist ein "Erfolgsmodell". So bezeichnete Finanzminister Albert Füracker (CSU) die Spezialgruppe der Steuerfahndung zum zehnjährigen Jubiläum in Nürnberg. Demnach hat das Fahnderteam dem Staat bereits Mehreinnahmen in Höhe von 1,7 Milliarden Euro beschert.

"Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt! Deshalb hat Bayern vor zehn Jahren eine Elitetruppe der Steuerfahndung zur Bekämpfung des Steuerbetrugs gegründet. Die 'Sonderkommission schwerer Steuerbetrug' (SKS) – unser 'Steuer-SEK'." Albert Füracker (CSU), Bayerns Finanzminister

200 Mitarbeiter bei Sonderkommission

Das Personal habe sich in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht, von einstmals 60 auf mittlerweile mehr als 200 Mitarbeiter. Allein im vergangenen Jahr waren sie an 800 Prüfungen beteiligt, für die Beschuldigten gab es Verurteilungen von insgesamt 64 Jahren Gefängnis. Die Sonderkommission ist in Nürnberg und München an den Steuerbehörden angegliedert, die Mitarbeiter sind besonders geschulte Fahnder und Buchprüfer der Behörde. Sie müssen sich ständig weiterbilden – "denn die Betrüger lassen sich immer neue Maschen einfallen, um den Staat zu betrügen", so Füracker.

Vorbild für andere Bundesländer

Dabei gehe es nicht um kleine Unternehmen, die Steuerschlupflöcher suchen oder ausnutzen, sondern um "kriminelle Vereinigungen, die europaweit agieren", erklärt der Nürnberger Sachgebietsleiter Johannes Dötzer, ein Mann der ersten Stunde in der SKS. Die Sonderkommission verfolge organisierte Kriminalität, gewerbsmäßige Steuerhinterziehung von Banden oder Clans, Konstrukte wie sogenannte Umsatzsteuer-Karusselle oder Cum-Ex-Vergehen. Zudem unterstützt die SKS andere Behörden bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Behörde sei ein Erfolgsmodell, so Füracker, andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen würden gerade Abteilungen nach dem bayerischen Vorbild aufbauen. Gegründet wurde die SKS am 1. Juni 2013.