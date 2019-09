Erfolgsmodell Flugplatz Straubing-Wallmühle

Der Flugplatz Straubing-Wallmühle kann seine Spitzenstellung in Ostbayern auch 2019 festigen. Das berichtet zumindest der Geschäftsführer des Verkehrslandeplatzes, Klaus Hofmann. Rund 27.000 Flugbewegungen werden für 2019 erwartet, 60.000 Personen nutzen den Flugplatz.

Wichtiger Arbeitgeber

Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk wies Klaus Hofmann auch auf die Bedeutung des Regionalflughafens als Arbeitgeber hin. Wegen des umfangreichen Angebots zur Wartung von Flugzeugen und zur Entwicklung von Bauteilen hingen circa 300 Arbeitsplätze an Straubing-Wallmühle. Rund 120 Luftfahrzeuge, darunter Segelflieger aber auch Businessjets mit bis zu 70 Plätzen, sind in Straubing stationiert. Dafür stehen 7.000 Quadratmeter Hallenflächen zur Verfügung. Der internationale Code für Straubing lautet EDMS für Europa-Deutschland-München-Straubing.

Ein Flughafen für die regionale Sportmannschaft

Überregionale Aufmerksamkeit erregte jüngst die Landung der Mannschaft des FC Bayern München, die nach dem Spiel gegen Schalke 04 von Essen kommend in Straubing landete und nach Vilshofen weiterfuhr. Außerdem nutzen die Eishockeyspieler der Straubing Tigers den heimischen Flugplatz, wenn sie in den DEL-Playoffs Auswärtsspiele in Norddeutschland absolvieren müssen.