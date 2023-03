Erfolgsmodell Dorfladen: "Mehr als nur eine Einkaufsmöglichkeit"

Der "Lodl" – der Lorenzreuther Dorfladen – ist mehr als nur eine Einkaufsmöglichkeit: In der Küche brutzelt und zischt es schon morgens und es duftet nach Zwiebeln und angebratenem Gemüse. Die Küche ist das Herzstück des neuen Ladens und Heike Gravogls Kochkünste ziehen immer donnerstags hungrige Lorenzreuther an. "Meine Gerichte können Spuren von Liebe und Leidenschaft enthalten", so die Mitarbeiterin beim Würzen.

Donnerstag ist Suppentag

Heute gibt es ein afrikanisches Erdnusscurry mit Reis und wahlweise Hähnchenfleisch. 23 Gerichte sind vorbestellt. Heike Gravogl kocht meist um die 30 Portionen. Die richtige Anzahl an Gerichten zu machen, damit nicht zu viel übrig bleibt und es dennoch für alle reicht, ist jede Woche eine Herausforderung für die Mitarbeiter im Dorfladen. Wer eine Portion möchte, kann im Dorfladen vorbestellen. Am besten bis Mittwoch, denn dann wird frisch eingekauft.

Unverpackte und regionale Lebensmittel

Das Konzept des Dorfladens ist auf drei Säulen aufgebaut: Es gibt ein großes Bio-Unverpackt-Sortiment, der größte Teil der Produkte kommt von regionalen Herstellern und das kleine Café im Laden dient als Treffpunkt im Ort. Damit es funktioniert, helfen hier alle zusammen: Im Lodl wird mit viel Spaß, Engagement, Pragmatismus und Humor gearbeitet.

Das Erfolgskonzept: Workshops und Ausflüge

Der Erfolg beruht laut einer der Mitbegründerinnen des Ladens, Doris Gimmel, vor allem auf dem Engagement der Mitarbeiter: Hier werden zum Beispiel Kochworkshops an den Wochenenden angeboten. Jeder Monat ist einem regionalen Zulieferer zugeordnet und Ausflüge dorthin werden gemeinsam organisiert, wie beispielsweise zur Käserei oder dem Milchviehbetreib, der Quark, Joghurt und Eis zuliefert. "Das ist für Kinder natürlich auch mal Klasse zu sehen, das ist das Schaf, da ist die Milch und daraus mache ich dann etwas – wir planen auch viel mit unseren Anlieferern. Du musst immer am Ball bleiben." sagt die Initiatorin Doris Gimmel.

Immer am Ball bleiben, sonst funktioniert es nicht. Das ist der Grundgedanke im Lodl. Nur knapp einen Kilometer entfernt gibt es in Marktredwitz die üblichen Supermärkte und Discounter. Was die Kunden dort aber nicht finden, ist Kontakt, Zeit und eine Tasse Kaffee samt Butterhörnchen. Oder eben ein warmes Mittagessen – wie donnerstags.

"Als reiner Dorfladen – gerade mit dieser Nähe zu Marktredwitz – das würde sich nie tragen, das geht nur mit ganz viel Leidenschaft und wenn wir es wirklich leben." Doris Gimmel, Initiatorin

Erfolgsmodell startete 2020

Mit 50 Gesellschaftern ist der Laden 2020 gestartet. Zu dem Zeitpunkt gab es in Lorenzreuth weder Metzger, Bäcker oder einen Schreibwarenladen. Für jede Erledigung mussten alle nach Marktredwitz fahren. Die Gesellschafter haben sich damals mit jeweils 300 Euro an dem Projekt Dorfladen beteiligt. Mittlerweile sind es über 80 Gesellschafter und vier Mitarbeiterinnen können in Teilzeit vor Ort arbeiten. Der Laden ist nun auch in größere Räume direkt in der Ortsmitte umgezogen. Vor der Tür und im Hinterhof ist Platz für Tische und Bänke, zukünftig soll hier auch mal gegrillt werden oder zum Feierabend Aperol Spritz angeboten werden.

Bayern ist Spitzenreiter der Dorfläden

Bayern ist bundesweit absoluter Spitzenreiter bei der Zahl der Dorfläden: etwa 200 solcher kleiner "Tante Emma"-Läden gibt es aktuell im Freistaat laut den Zahlen des Bayerischen Handelsverbands. Derzeit seien bayernweit 25 neue Dorfladen-Projekte geplant, so Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern zum BR. Viele dieser Dorfläden machen jedoch nach kurzer Zeit wieder zu. Das Konzept um die Lebensmittel herum ist scheinbar der Faktor, der über den Erfolg entscheidet.

"Wir haben Zeit für ältere Kunden und Kinder – wir packen auch mal eine Tüte zusammen, die man abends dann abholen kann. Wir gehen auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen ein." Heike Gravogl, Mitarbeiterin

Das Erfolgsgeheimnis des Ladens ist auch das Miteinander: Hier kennen sich fast alle und jeder wird so bedient, wie er es braucht. Mit der Mischung aus Ideen, Herzlichkeit und Engagement hat sich der Dorfladen gegenüber den üblichen Discountern durchsetzen können. Die Lorenzreuther haben sich mit ihrem "Lodl" nicht nur Lebensmittel, sondern auch ein Stück Lebensqualität ins Dorf zurückgeholt.