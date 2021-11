Erfolgsgeschichte: Über eine Million VAG Räder ausgeliehen

Das Fahrrad-Verleihsystem VAG Rad in Nürnberg hat die Marke von über einer Million Ausleihen geknackt. Wie die VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft in einem Schreiben mitteilt, haben sich zweieinhalb Jahre nach dem Start mehr als 50.000 Menschen bei VAG Rad angemeldet.

Überraschung für eine Millionste Ausleihe

Ein 45-jähriger Nürnberger, der VAG Rad regelmäßig nutzt, hat mit seiner Ausleihe die Million vollgemacht und wurde dafür von der VAG mit einem Geschenkkorb überrascht. 1.500 Fahrräder und 12 Lastenräder sind mittlerweile an 40 Stationen in der Stadt verfügbar.

Damit ergänze dieses "vierte Verkehrsmittel" neben U-Bahn, Bus und Bahn das Angebot der VAG perfekt, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Räder können mit der App "NürnbergMobil" lokalisiert und ausgeliehen werden. Die Fahrt mit dem Leihfahrrad kostet fünf Cent pro Minute. Bei Lastenrädern fällt eine Startgebühr von zwei Euro an. VAG-Abo-Kunden bekommen 600 Freiminuten.

Rückgabe im ganzen Stadtgebiet von Nürnberg

Im Vergleich zu Städten, in denen die Fahrräder nur an bestimmten Stationen abgegeben werden können, gibt es in Nürnberg neben 20 Stationen auch eine sogenannte Flexzone. Diese erstreckt sich über die Stadtteile Maxfeld, St. Sebald, St. Lorenz und Gostenhof. In diesem Bereich können die Kunden das Rad gemäß Verkehrsordnung wie ein privates Rad überall abstellen. Durch das Betätigen des Schlosses ist der Verleih automatisch beendet.

Keine Vandalismus wie in München

In Nürnberg werde mit den Fahrrädern - anders als in München, wo ein anderer Anbieter von Leihfahrrädern Vandalismus zu beklagen hatte - weitgehend pfleglich umgegangen. Die VAG habe keine Angst vor Vandalismus, so Tim-Dahlmann-Resing von der VAG gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Einerseits sei Klimaschutz heute ein größeres Thema, andererseits zeige die Erfahrung, dass es in diesem Bereich insgesamt weniger Vandalismus in Nürnberg gebe.