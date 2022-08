Erfolgsgeschichte Schanigärten: Bleiben sie auch nach Corona?

Eine Erfindung aus Österreich wurde in den vergangenen Jahren auch in Bayern populär: Während der Corona-Pandemie errichteten viele Restaurants sogenannte Schanigärten. Sie stellten Tische und Stühle auf Parkstreifen an der Straße, umzäunten und schmückten sie und erweiterten so ihre Terrassen. Eigentlich als Notlösung gedacht, könnten sie nun in einigen bayerischen Städten dauerhaft erhalten bleiben.

Hotel- und Gaststättenverband will Schanigärten dauerhaft

Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) fordert eine Verlängerung auf unbestimmte Zeit. Erste Städte stehen dem aufgeschlossen gegenüber oder haben bereits entsprechendes beschlossen. "Die Schanigärten tragen ungemein zum Lebensgefühl in der Stadt bei", sagt Dehoga-Sprecher Frank-Ulrich John. Insgesamt seien Kommunen und Gemeinden sehr zuvorkommend zu den Betreibern, lobt der Landesgeschäftsführer der Dehoga, Thomas Geppert. Daher geht er davon aus, dass es auch in Zukunft mehr Freischankflächen geben wird.

München: Schanigärten immer von April bis Oktober erlaubt

Allein in München gibt es der Stadt zufolge 650 Schanigärten. Sie bieten ungefähr 90.000 Quadratmeter zusätzliche Freischankfläche. Weil das Konzept so gut ankam, hat München bereits beschlossen, die wegen Corona geschaffenen Erweiterungsmöglichkeiten dauerhaft zwischen April und Oktober zu erlauben.

Auch Daniel Muehlhaupt vom Münchner Lokal "Türkenhof" sieht die Schanigärten positiv: Seit 2020 gibt es auf den Parkplätzen vor der Gaststätten Tische und Stühle statt Autos. Der Garten werde von den Gästen "super aufgenommen", sagt Muelhaupt. Die Menschen wollten draußen sitzen, da die Angst vor Corona noch da sei. Der erweiterte Außenbereich habe dem Lokal geholfen, durch die Corona-Pandemie zu kommen, auch wenn sich Anwohner über den Parkplatzmangel beschwert hätten.

Bamberg: keine pauschale Genehmigung, aber Anträge möglich

Den dazugewonnenen Freiraum schätzt auch das Café "Luitpold" in Bamberg sehr. Die zusätzlichen Flächen seien "lebensnotwendig" gewesen, betont der Besitzer des Cafés, Michael Holen. Tische könnten so mit mehr Abstand verteilt werden, was Gästen und Kellnern gleichermaßen zugutekäme. Holen setzt sich nach eigenen Angaben für einen langfristigen Erhalt der vergrößerten Flächen ein. Ohne die Hilfe der Stadt hätte das "Luitpold" die Pandemie wahrscheinlich nicht überstanden, sagt er.

In Bamberg ist eine Vergrößerung der vorhandenen Freischankflächen bis Ende 2022 erlaubt worden. Im kommenden Jahr wird der Stadt zufolge eine pauschale Genehmigung nicht mehr möglich sein. Die Gastronomiebetriebe könnten jedoch einen Antrag auf eine dauerhafte Verlängerung ihrer erweiterten Flächen stellen.

Regensburg: Schanigärten ja, aber nicht überall

Auch in Regensburg ist man den zusätzlichen Freischankflächen gegenüber aufgeschlossen. Man wolle nicht auf den Status vor der Pandemie zurück, sagt Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD). Jedoch könne es nicht alle Zugeständnisse geben: "Die Stadt braucht ebenfalls Sitzgelegenheiten ohne Konsumzwang, ein Angebot an Parkplätzen und freie Flächen für Veranstaltungen und Feste."

Nicht überall werden die Schanigärten bleiben

Nürnberg und Augsburg beraten derzeit über eine Verlängerung ihrer erweiterten Freischankflächen ins kommende Jahr. Derzeit laufen dort die Maßnahmen noch bis zum Ende dieses Jahres.

Würzburg hingegen ist in diesem Jahr zum Vor-Corona-Zustand zurückgekehrt. Laut Stadt waren die erweiterten Freiflächen in den vergangenen beiden Jahren für die Gastronomie erlaubt, sofern diese den Verkehr nicht beeinträchtigen.

Schanigärten schaffen auch Probleme

Eine schnelle Erteilung von Schankflächenerweiterung sei generell ein geeignetes Mittel, um die Gastronomiebetriebe in schwierigen Zeiten zu unterstützen, heißt es aus dem Bayerischen Wirtschaftsministerium. "Tendenziell spricht auch nichts gegen eine jährliche Verlängerung."

Doch nicht für alle ist die Verlängerung oder gar dauerhafte Einrichtung der Schanigärten eine gute Nachricht. Gerade in Vierteln mit vielen Schanigärten haben sich Anwohnerinnen und Anwohner beschwert: Immer wieder gab es Klagen wegen des Lärms und wegen fehlender Parkplätze.