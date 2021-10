Erfolgsfaktor Gastarbeiter: Schuften fürs Wirtschaftswunder

Vor 60 Jahren unterzeichnen Deutschland und die Türkei ein Anwerbeabkommen. Deutschland brauchte damals dringend Arbeitskräfte. Die Nachfrage nach Arbeitern war vor allem in Regionen wie Nürnberg und Fürth groß. In den beiden Städten boomte die Industrie: Unternehmen wie AEG, MAN und Grundig waren dort ansässig. "Die Gastarbeiter haben Arbeiten übernommen, für die man auf dem deutschen Arbeitsmarkt nicht so leicht Personen gefunden hat: Fließbandarbeit, Schichtarbeit, Akkordarbeit", sagt Benedikt Döhla, Sozialreferent der Stadt Fürth.

Schuften fürs Wirtschaftswunder

Durch die Gastarbeiter sowohl aus der Türkei als auch Italien oder Griechenland konnten erst die Erfolge in der Wirtschaftswunderzeit erreicht werden, so Döhla weiter. So wichtig die Arbeiter waren, sie lebten dennoch unter kaum zumutbaren Bedingungen. "Da wurde am untersten Rand der Menschenwürde operiert", sagt Viola Wittmann vom Stadtarchiv Nürnberg. Erst 1971 legte die Stadt Nürnberg fest, wie die Gastarbeiter untergebracht werden sollten: Maximal vier Personen pro Zimmer, eine Dusche für zwölf und eine WC für zehn Personen.

Integrationsbemühungen: Fehlanzeige. Es gab damals praktisch keine Deutsch- oder Integrationskurse. Die Gastarbeiter mussten sich allein durchkämpfen. Dennoch blieben viele, auch weil die Situation in der Türkei wirtschaftlich und politisch unsicher war. Mittlerweile lebt die vierte Generation in Deutschland. Die Kinder und Enkel der ehemaligen türkischen Gastarbeiter prägen bis heute die Wirtschaft.

Gründungsboom unter Gastarbeiter-Kindern

Schon die zweite Generation begann in den 1980er Jahren sich selbstständig zu machen, berichtet Ersin Uğurlu vom deutsch-türkischen Unternehmerverein in der Metropolregion Nürnberg – genannt Tiad. Es kam zu einem regelrechten Gründungsboom. Die Kinder der Gastarbeiter eröffneten vor allem Lebensmittelläden und Restaurants mit türkischen Spezialitäten, prägen so auch heute noch stark das Stadtbild von Nürnberg und Fürth. Mittlerweile sind Unternehmer und Selbstständige aus der dritten Generation in allen Branchen vertreten. In Deutschland gibt es 89.000 türkischstämmige Selbstständige, die jedes Jahr rund 75 Milliarden Euro umsetzen, betont Uğurlu.

Immer mehr Uniabsolventen ab der dritten Generation

Auch haben immer mehr junge Menschen, die zur dritten Generation gehören, einen Uniabschluss in der Tasche. "Als ich mich in Nürnberg 1988 als Orthopäde niederließ, war ich zusammen mit einem weiteren Kollegen der einzige Arzt mit einem Migrationshintergrund aus der Türkei – heute sind in sämtlichen medizinischen Fachrichtungen türkischstämmige Ärzte vertreten", sagt Ismail Baloğlu, der Vorsitzende der deutsch-türkischen Medizinergesellschaft Bayern.