Erfolgscoach Timo Rost verlässt die SpVgg Bayreuth

Timo Rost, Trainer der SpVgg Bayreuth, wird den Verein nach Saisonende verlassen. Wie der Kicker und die Lokalzeitung Nordbayerischer Kurier übereinstimmend berichten, hat Rost die Entscheidung am Freitag seiner Mannschaft mitgeteilt.

SpVgg Bayreuth möchte Nachfolger bald präsentieren

"Wir hoffen, dass wir schon nächste Woche einen Nachfolger präsentieren können", so Bayreuths Geschäftsführer Wolfgang Gruber im Gespräch mit dem Kurier. Offiziell verkünden wird der Verein Rosts Entscheidung erst nach dem letzten Saisonspiel beim TSV Buchbach (Anstoß: 14 Uhr).

Kicker-Info: Rost-Wechsel zu Erzgebirge Aue fix

Nach Informationen des Kicker soll auch der nächste Arbeitgeber Rosts bereit feststehen: der FC Erzgebirge Aue. Bereits im April hatte es Gerüchte über einen möglicherweise bevorstehenden Transfer des Bayreuther Trainers zu den Veilchen gegeben, die damals von der SpVgg Bayreuth dementiert wurden. Bestätigt haben weder Aue noch Bayreuth den feststehenden Wechsel bislang.

Vom letzten Tabellenplatz bis zum Aufstieg in die Dritte Liga