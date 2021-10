Erfolgreiches Projekt zum Schutz der Gelbbauchunke

Von außen sind sie im Wasser quasi nicht zu erkennen. Die drei bis fünf Zentimeter langen Froschlurche lassen sich meist auf der Wasseroberfläche treiben. Erst wenn Gefahr droht, stülpen sie ihren Bauch nach außen. Der ist gelb – und giftig. Ihr Lebensraum ist stark zurückgegangen. Das landkreisübergreifende Schutzprojekt "Allen Unkenrufen zum Trotz" wollte das ändern.

Durch Schutzprojekt: Mehr Gelbbauchunken und mehr Bekanntheit

Das Projekte evaluierte sowohl die gesellschaftliche Bekanntheit als auch die Entwicklung des Bestands. Das erfreuliche Ergebnis: Die Einstellung der Menschen gegenüber der Gelbbauchunke ist nun signifikant besser, und viele sind bereit zu helfen. Außerdem wurde festgestellt: Dort, wo Menschen den Lebensraum der Art verbessert haben, waren fast immer mehr Unken und vor allem mehr Unkennachwuchs vorhanden.

"Die Gelbbauchunke braucht unseren Schutz. Das hat sich mit der neuen Roten Liste der Amphibien wieder bestätigt", so die Präsidentin des BfN, Sabine Riewenherm. Nach wie vor sei diese Art stark gefährdet und selbst in Bayern, ihrem Hauptverbreitungsgebiet, darauf angewiesen, dass wir ihre Lebenssituation aktiv verbesserten. Das sei dem Projekt "Allen Unkenrufen zum Trotz" eindrucksvoll gelungen. "Nicht zuletzt dank der vielen Ehrenamtlichen im Projekt konnten unzählige neue Kleingewässer als wertvolle Lebensräume geschaffen und miteinander vernetzt werden."

"Allen Unkenrufen zum Trotz"

Die Initiatoren in den Landratsämtern und beim Bund Naturschutz sind sich einig: Es hat sich viel getan in den Landkreisen Altötting, Erding, Freising, Mühldorf, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen. Für das Projekt zum Schutz der Gelbbauchunke "Allen Unkenrufen zum Trotz" wurden in den vergangenen fünf Jahren 100 Helferinnen und Helfer geschult, drei Grundstücke gekauft und 500 kleine Gewässer angelegt.

Wo sich die Gelbbauchunke wohlfühlt

In Tümpeln, Pfützen und wassergefüllten Fahrspuren zum Beispiel fühlen sich Gelbbauchunken besonders wohl und legen ihre Eier ab. Das Problem: Durch Trockenlegungen und Straßenbauten gibt es immer weniger solche Laichgewässer. Hier hat das Projekt “Allen Unkenrufen zum Trotz“ deshalb entgegengesteuert. Die einzelnen Lebensräume wurden nach Möglichkeit auch untereinander vernetzt, damit die Tiere ihrem Wandertrieb folgen können. Finanziell gefördert wurde das alles vom Bundesumweltministerium und dem Bayerischen Naturschutzfonds mit 660.000 Euro.