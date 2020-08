Erfolgreiches Projekt "Ackerwert" für mehr Nachhaltigkeit

Die meisten Grundbesitzer aber wollen für ihre Flächen möglichst viel Geld vom Pächter. Jetzlsperger hatte Glück. Er hat Herbert Salzeder gefunden, für den der Pachtpreis zweitrangig ist. "Grundsätzlich ist mir wichtig, dass der Boden für mich wertig bleibt oder besser wird. Wir werden schauen, wie es mit ihm funktioniert", sagt Salzeder.

Besitzer haben oft keinen Bezug mehr zu Ackerflächen

Grundeigentümer Salzeder ist damit eine Ausnahme. Die meisten wollen sich eben gerade nicht um die landwirtschaftliche Fläche kümmern, hat Lioba Degenfelder festgestellt. Im Rahmen ihres Projekts "Ackerwert" ist sie vor allem Ansprechpartnerin für eine neue Generation von Flächenbesitzern, deren Eltern oder Großeltern noch Landwirte waren. "Das eine sind die Idealisten, die Yoga-Lehrerin, die Flächen erbt, die hat ganz wenig Bezug zu ihrer Fläche und zu ihrem Pächter", erklärt Degenfelder. "Die wollen was verändern, sagen: Ich kaufe selber im Bio-Laden ein, ich mag, dass meine Fläche anders bewirtschaftet wird."

Zur anderen Gruppe gehören laut Degenfelder Menschen, die mehr Bezug zu den Flächen haben, die vielleicht auch dort und die Intensivierung der Bewirtschaftung hautnah erleben. "Die sehen, dass die Maschinen größer werden, dass die Gülle auf die Flächen kommt und die sagen: nein, das will ich nicht mehr. Ich möchte nicht, dass meine Fläche so bewirtschaftet wird", meint die Projektleiterin.

Bundespolitik war Auslöser für Engagement

Auch BMW-Ingenieur Helmut Harlander, der Lebensgefährte von Lioba Degenfelder, hat diesen Bezug. Er lebt in Sichtweite des Dingolfinger Werks, in seinem Heimatort Teisbach. Er habe die Flächen vor 20 Jahren bekommen, erzählt er, und sich nicht wirklich darum gekümmert. "Ich habe die bestehenden Pachtverträge übernommen", erzählt Harlander. Doch dann habe Bundesminister Schmidt in Brüssel für das Glyphosat gestimmt. "Und dann habe ich gesagt: 'Was kann ich persönlich machen, dass es besser wird?'" "Und dann habe ich zu Lioba gesagt: 'Schau her, da hast [du] meine Flächen. Tu, was du magst."

Zunächst keine Beratungsstruktur für Flächeneigentümer

Die Hauptsache war für Helmut Harlander, dass es besser wird. Degenfelder hatte zu dieser Zeit beim Bund Naturschutz in München gearbeitet und wollte am liebsten an einen Bio-Bauern verpachten. Doch so einen gibt es hier nicht. Die etwa 20 verbliebenen Landwirte rund um Teisbach bei Dingolfing wirtschaften konventionell.

"Wir haben gemerkt, was für Fragen uns in dem Prozess begegneten", erinnert sich Degenfelder. "Da ist es drum gegangen: Was macht Sinn auf der Fläche? Gibt’s Förderprogramme, die passen? Wie geht man in das Gespräch mit dem Landwirt? Wie findet man eigentlich einen Landwirt, der Lust hat und der da mitmachen will? Was ist in einem Pachtvertrag? Was ist ein angemessener Pachtzins? Wir haben gemerkt, dass es keine Beratungsstrukturen für Flächeneigentümer gibt."

Degenfelder: Bin "Übersetzerin zwischen den Welten"

Also gab Degenfelder ihre Arbeit beim Bund Naturschutz auf und begann mit ihrem Projet "Ackerwert" eine Beratungsstruktur zu schaffen. Das Landwirtschaftsministerium bezahlt ihre Arbeit.

Die Beratung ist kostenlos, zunächst in den Landkreisen Landshut, Dingolfing-Landau und Rottal-Inn. "Mein Job ist ein Stück weit Übersetzerin zu sein zwischen den Welten", meint Degenfelder. "Mein Job ist Wegbegleiter zu sein, dass der Prozess wirklich zum Abschluss kommt, dass man vom Wunsch in den Abschluss kommt." Sie stelle jedoch auch Netzwerke her, um fachlichen Input zu bekommen, damit der Prozess so verlaufe, dass am Ende Pächter und Verpächter glücklich seien.

Viele Vorgaben, aber weniger Pachtzins für Jungbauern

Bei ihrem Lebensgefährten hat das gut funktioniert. Er hat den Jung-Landwirt Max Gahr kennengelernt. Der studiert in Weihenstephan Landwirtschaft und unterstützt seinen Vater auf dem konventionellen Ackerbaubetrieb. Trotzdem hat er die Fläche von Helmut gepachtet. Dort gibt es viele Auflagen, so darf er beispielsweise den Hafer nicht düngen und nur nach Genehmigung durch das Landratsamt einzelnes Unkraut spritzen.

Dennoch sieht er zwei Vorteile bei der Zusammenarbeit: "Für mich ist das eine willkommene Möglichkeit zu zeigen, dass wir konventionellen Landwirte auch etwas für den Artenschutz tun." Sie seien nicht die bösen und rücksichtlslosen Giftspritzer für die sie manchmal leider gehalten würden. "Für mich ist das auch eine Erfahrung, wie weit man kommt allein mit den Stellgliedern Sortenwahl, Fruchtfolge, Aussaattermin, Bodenbearbeitung. Wie man sieht, schaut es gar nicht so schlecht aus", sagt Gahr.

Risikosplitting trotz Verlustgeschäft

Das, was "gar nicht so schlecht ausschaut" ist ein Haferfeld mit relativ wenig Unkraut und voraussichtlich recht gutem Ertrag. Einen zweiten Teil der Pachtfläche lässt Gahr brach liegen und auf dem dritten Teil wachsen auf einer Blühfläche viele bunte Blumen.

Obwohl Flächenbesitzer Harlander weniger Pachtzins als auf einer konventionellen Fläche verlangt, ist es für Junglandwirt Gahr insgesamt eher ein Verlustgeschäft - trotz der Zuschüsse aus dem Vertragsnaturschutzprogramm. Der Zuschuss beträgt jedoch nicht so viel, wie Gahr normalerweise von der Fläche hätte. "Aber für mich ist der Vorteil, dass ich das Geld aus dem Fördertopf immer kriege, auch dann, wenn schlechte Ernte ist oder [die] Getreidepreise am Boden sind. Und das ist für mich in gewisser Weise ein Risikosplitting", erklärt Gahr.

Bisher Positive Bilanz für "Ackerwert"

Das Projekt "Ackerwert" gibt es zwar erst seit einem halben Jahr, aber in dieser Zeit sind sich immerhin schon neun Paare aus Landwirt und Eigentümer einig geworden. Fünf weitere betreut Degenfelder zurzeit. Wenn "Ackerwert" weiterhin so erfolgreich ist, geschieht nicht nur Positives für die Natur, sondern auch die Beziehungen zwischen Stadt und Land verändern sich zum Guten.