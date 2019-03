Knapp 4,5 Mio. Passagiere am Nürnberg Airport

Flughafen-Geschäftsführer Michael Hupe sprach von einem „hervorragendem Jahr“. Im Vergleich zum Vorjahr (2017) entspricht das einer Steigerung von 6,7 Prozent. Der Anstieg sei stärker ausgefallen als erwartet und liegt über dem durchschnittlichen Wachstum (plus 4 Prozent) der deutschen Flughäfen. Das erfolgreiche Jahr 2018 ist vor allem einem starken Wachstum (plus 28 Prozent) im Touristikverkehr zu verdanken.

Germania war drittgrößte Airline

Auch die im Februar Pleite gegangene Airline Germania hatte somit großen Anteil am Rekordjahr des Nürnberger Airports. Germania war die drittgrößte Airline am Nürnberger Flughafen und die wichtigste Fluggesellschaft im Tourismusbereich. Die Ausfälle durch die Germania-Insolvenz seien kurzfristig kaum zu kompensieren, so Hupe. Folglich rechnet der Flughafen-Geschäftsführer für das laufende Jahr mit einem Rückgang der Passagierzahlen. Die Vier-Millionen-Marke wolle man aber dennoch knacken, so Hupe. Vor allem beim Sommerflugplan werde die Germania-Insolvenz zu spüren sein.

Neue Ziele

Obwohl Tuifly ein Drittel der Verbindungen kurzfristig übernommen hat, werde es 2019 nur 57 statt der geplanten 70 Flugziele geben. Dennoch gibt es im Sommerflugplan neue Ziele, wie etwa Neapel, Pisa, kroatische Crotone oder Marrakesch. Der Jahresüberschuss knackte mit 4,1 Millionen Euro im vergangenen Jahr ebenfalls eine neue Rekordmarke.