Erfolgreicher Hochwasserschutz: Renaturierung und gute Böden

Projekt "Bodenständig" will Bodenbefestigung verbessern

Oft braucht es für Hochwasser gar kein Gewässer in der Nähe, denn auch heftiger Regen mit sehr hohen Niederschlagsmengen kann für Überflutungen sorgen. Wie Anfang Juni etwa in Wertingen im Landkreis Dillingen an der Donau.

Dort ist das Wasser über die Felder am Hang in die Stadt gestürzt, wie auch schon 2016. In der Folge hatte man das Projekt "Bodenständig" begonnen – in acht Gebieten in ganz Schwaben wird es umgesetzt, zwei davon sind bei Wertingen. Es geht darum, die Landwirte mit ins Boot im Kampf gegen Hochwasser zu holen.

Gerade bei diesen Starkregen, die für Sturzfluten den Hang hinunter fließen, ist nicht nur der Regen, sondern vor allem auch der viele Schlamm ein Problem. Das Wasser reißt die oberste Bodenschicht mit sich. Das Projekt "Bodenständig" setzt sich dafür ein, Felder so zu bewirtschaften, dass der Boden besser befestigt wird.

Landwirte sollen Felder anders bewirtschaften

Doch damit die Landwirte das auch umsetzen, muss erstmal ein Bewusstsein für die Problematik geweckt werden, sagt Projektleiter Bernhard Bacherle vom Amt für Ländliche Entwicklung in Krumbach. Teilweise habe das schon gut funktioniert. In Hohenreichen bei Wertingen zum Beispiel soll ein Feldweg angehoben werden, quasi als Bremse für den Schlamm.

Projektleiter Bacherle hofft, noch mehr Grundstücksbesitzer und Landwirte gewinnen zu können. Konkrete Maßnahmen sind etwa, dass Landwirte ihre Felder quer zum Hang bewirtschaften oder Mulchsaaten ausbringen. Das bedeutet, dass sie nach der Ernte den Acker nicht blank daliegen lassen, sondern eine Zwischenfrucht wie Klee oder Sonnenblumen ansäen. Die Wurzeln sollen den Boden festhalten. Auch Hecken, Grünstreifen und Büsche könnten den Schlamm aufhalten und vor allem auch den wertvollen Humus, der als erstes abgeschwemmt wird.