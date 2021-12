Erfolgreicher Aufstieg: Vom Gastarbeiter zum Unternehmer

Die Brüder strahlen bis über beide Ohren. Wir sind stolz, wirklich stolz, sagen Ates und Sezgin Kilinc fast gleichzeitig. Drei Jahre lang haben sie gemeinsam geschuftet, um mit dem Wittelsbacher Hof in Weißenburg einen traditionellen Treffpunkt der Stadt wieder zu beleben. "Für Weißenburg haben wir was geschafft", sagt Ates Kilinc. Zehn Jahre lang stand das Hotel mit Gasthof und Veranstaltungsräumen an prominenter Stelle in der Stadt leer. "Mir hat das Herz geblutet, immer wenn ich daran vorbeigekommen bin", sagt Ates, der älteste der drei Brüder.

Traditionshotel Wittelsbacher Hof wieder eröffnet

Am Wochenende zog es Neugierige an die hell erleuchteten Fenster. Das Gasthaus ist wieder eröffnet, die Hotelzimmer folgen in wenigen Wochen. Die Räume sind großzügig und hell, die Tische aus Eichenholz wurden angefertigt vom Schreiner des Vertrauens aus Treuchtlingen. In vier Räumen können bis zu 130 Gäste bedient werden. Um es wegen Corona nicht zu voll werden zu lassen, wurde zur Eröffnung mit 60 Gästen kalkuliert, etwas mehr sind gekommen. Zur Begrüßung gibt es Tee und türkische Süßigkeiten. Die Speisekarte enthält fränkische Spezialitäten von Reh und Rind bis zu Rotkohl und Kartoffelkloß. Auch einzelne türkische Speisen sind im Angebot, wie etwa Fleischbällchen, mit Auberginen umwickelt. "Schwein gibt es bei uns nicht", sagt Sezgin Kilinc lächelnd.

Schwieriger Start in schimmeliger Wohnung

Im Jahr 1971 kam der Vater der Familie als Gastarbeiter aus der Türkei nach Weißenburg. Als er seine Frau und die Kinder im Jahr 1980 nach Deutschland holen konnte, war es schwer, eine Wohnung für die Familie mit vier Kindern zu finden. In Ellingen fanden sie eine Bleibe. Die Wohnung war dunkel und feucht, mit Schimmel in den Wänden. Die Mutter bekam Asthma und Bronchitis. Es sei eine schwere Zeit gewesen, erzählen die Brüder. Diese Erfahrung hat die Unternehmerfamilie geprägt. "Es ist uns heute wichtig, Qualität zu bauen", sagt Ates Kilinc. Im Jahr 1995 errichten sie ihr erstes Haus, für die eigene Familie. "Die Fassade besteht praktisch nur aus Fenstern", erzählen die Brüder. Die Mutter habe darauf bestanden, viel Licht im Haus zu haben. "Sie ist eine Perfektionistin", lachen die Brüder. "Wir haben viel von ihr gelernt."

Wittelsbacher Hof als "Schatzkästchen"

Mit Neubauprojekten sind die Gebrüder Kilinc reich geworden. 50 Wohnungen in Treuchtlingen und Weißenburg seien allein in den letzten drei Jahren entstanden. Die Brüder planen selbst, betreuen die Baustelle und arbeiten mit. Die fertigen Wohnungen mit Aufzug und Tiefgarage werden anschließend verkauft. "Mit Neubau verdienen wir unser Geld. Aber der Wittelsbacher Hof ist unser Schatzkästchen", sagt Sezgin und strahlt. Zwei riesige Kronleuchter fürs Treppenhaus wurden in der Türkei bestellt. Auch die Stühle für den Gastraum konnte er wegen Lieferschwierigkeiten hierzulande schneller in der Türkei herstellen lassen. Die beteiligten Handwerker dagegen stammen alle aus der Region. Zehn Millionen Euro haben die Gebrüder Kilic nach eigenen Angaben in den Wittelsbacher Hof investiert. Und viele Tausend Stunden Arbeit.

Wittelsbacher Hof war zentraler Treffpunkt

Der Wittelsbacher Hof war in Weißenburg ein wichtiger Treffpunkt und Veranstaltungslokal. Politische Veranstaltungen, Vereinsversammlungen, Weihnachtsfeiern. "Jeden Tag um 17.30 Uhr kamen die Unternehmer Weißenburgs hierher zum Dämmerschoppen", erzählt Birgit Napokoj, die in Weißenburg selbst eine Tapas Bar führt. Sie habe im Wittelsbacher Hof am Stammtisch auf Bierdeckeln lesen gelernt. Als Kind musste sie den Vater sonntags zum Frühschoppen begleiten, damit die Mutter zu Hause Zeit und Ruhe für den Sonntagsbraten hatte. Doch nach neuen Brandschutzverordnungen war das Haus nicht mehr haltbar, erzählt Stadtrat Heinz Gruber (Freie Wähler). Die Gebrüder Klinic seien ein gutes Weißenburger Unternehmen. "Ich freue mich, dass die das angepackt haben. Das hätte wahrscheinlich kein anderer gemacht."

Muskelpakete mit Unterstützung von zu Hause

Zunächst mussten alte Bodenbeläge rausgerissen, Taubendreck und Sperrmüll entsorgt werden. Hier hat auch Zafer Kilinc geholfen, der hauptberuflich als KfZ-Meister bei Audi arbeitet. "Überall wo Hand angelegt werden musste, war ich vor Ort". Die Familie ist ein eingespieltes Team. Ein Problem, kurze Absprache, und los geht's. Die Frauen arbeiten von zu Hause aus am gemeinsamen Projekt. Sie führen den Haushalt und bereiten die gemeinsamen Mahlzeiten vor. Am Esstisch werden die Entscheidungen getroffen. "Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau", sagen Ates und Sezgin getrennt von einander. "Ohne unsere Mutter und unsere Frauen wären wir nichts."

Zupacken und Zusammenhalten

Auch die dritte Generation ist am Start. Mit Anzug und Krawatte steht Ates' Sohn Ibrahim Kilinc am Eröffnungsabend am Empfang. "Lange war das Gebäude in Plastik eingehüllt, heute können alle endlich reinschauen", sagt er. Drei Jahre lang sei er täglich von morgens sechs bis abends hier im Haus gewesen, erzählt er. "Handwerkliche Arbeiten, Organisation, Angebote für Aufträge, ich bin komplett mit drin in dem Gebäude". 45 Zimmer hat das Hotel, zwei Stockwerke im Dachgeschoss haben die Brüder Kilinc neu ausgebaut. Seine Cousine lernt Hotelfach in Gunzenhausen und hat sich für die Eröffnung frei genommen. "Am Eröffnungstag helfe ich natürlich".