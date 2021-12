Erfolgreicher Aufruf: Mehr Personal im Impfzentrum München

Impfmöglichkeiten an den Feiertagen

Damit Impfwillige sich auch an den arbeitsfreien Tagen eine Spritze geben lassen können, werden die Öffnungszeiten der Impf-Außenstelle Theresienwiese über die Feiertage ausgeweitet. Am 24., 25., 26. und 31. Dezember sowie am 1. Januar ist das Impfzentrum auf der Theresienwiese jeweils von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Die Termine werden ab Mittwoch freigeschaltet. Außerhalb der Feiertage ist die Außenstelle täglich von 9 bis 18.15 Uhr geöffnet.