Erfolgreiche Suche: Coburg hat "Albert und Victoria"-Doubles

Die Stadt Coburg hat für ihr "Albert und Victoria-Jubiläumsjahr" mittels eines Castings für das royale Traumpaar Doubles gesucht. Und nun auch gefunden: Der künftige Prinz Albert-Darsteller kommt aus Lichtenfels, die neue Victoria aus Coburg. Das hat die Stadt heute auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks bekannt gegeben.

Doubles aus der Region

Prinz Albert wird künftig von Jerry Paramo gemimt. Der 35-jährige Lichtenfelser sehe dem echten Prinzen sehr ähnlich. Als Halb-Amerikaner spreche er auch perfekt englisch, so ein Sprecher der Stadt. Das mache ihn zum idealen "Prinz Albert Double". Dass er mit 1,94 Meter deutlich größer ist als der echte Prinz Albert, spiele keine Rolle. "Wichtig war uns, dass er aus der Region kommt", heißt es weiter.

Mit der 22-jährigen Lou Leimeister aus Coburg ist auch ein Victoria-Double gefunden. Auch sie überzeugte die Jury durch optische Ähnlichkeit zur echten Queen Victoria samt edler Haltung.

Reise nach England

Das neue Traumpaar-Double soll vor allem repräsentative Aufgaben wahrnehmen. Ein Höhepunkt wird die Reise nach England im Mai sein. Auf der Isle of Wight werden Lou Leimeister und Jerry Paramo dann an den offiziellen Jubiläumsfeierlichkeiten rund um "Albert und Victoria" teilnehmen.

Wochenlange Suche

In einem wochenlangen Casting hatte die Stadt Coburg nach Darstellern des royalen Traumpaares gesucht. Elf Bewerbungen waren insgesamt eingegangen. Mit dem "Albert und Victoria Jahr" erinnert die Stadt Coburg an den Coburger Prinzen Albert und seine Frau Queen Victoria von England. Beide wären in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden.