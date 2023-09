Erfolgreiche Integration: Einst geflüchtet, jetzt Erstwählerin

Wer bei Iman Aldaghim im schwäbischen Mering zu Besuch ist, dem kocht die 35-Jährige erst einmal einen starken Mokka. Die aus Syrien stammende Frau ist vor kurzem eingebürgert worden, fühlt sich wohl in Bayern – und: Sie darf jetzt auch wählen. Zum allerersten Mal in ihrem Leben. Iman freut sich darauf: "Meine Stimme zählt, das ist wichtig".

Was machen die Parteien, warum soll ich sie wählen?

Wen sie bei der anstehenden Landtagswahl am 8. Oktober genau wählen wird, das weiß sie noch nicht genau. Über verschiedene Medien versucht sie, sich ein Bild zu machen, über die Parteiprogramme hinaus. Sie liest Zeitung, recherchiert im Internet, informiert sich über die zur Wahl stehenden Parteien: "Was machen die, warum soll ich das wählen?"

Weniger Bürokratie, mehr Digitalisierung

Iman Aldaghim ist derzeit in Babypause, will nächstes Jahr wieder anfangen, im Altenheim zu arbeiten. Als Mutter von vier Kindern liegen ihr die Bereiche Familienpolitik und Umweltschutz besonders am Herzen, weniger Bürokratie und mehr Digitalisierung statt Papierwust fände sie aber auch wichtig: "Mit meiner Einbürgerung, bis ich das geschafft habe, das waren vier Ordner mit Papier."

Integration gelungen

Wie nun die Landtagswahl genau abläuft und was es dabei zu beachten gibt, das erklärt ihr Siegfried Schwab. Der 70-jährige ist ehrenamtlicher Asylhelfer und mittlerweile ein guter Freund der Familie. Die Integration der syrischen Flüchtlinge in Mering ist gelungen, betont er stolz. Alle hätten Arbeit und zahlten Steuern, so Schwab: "Das ist ein schönes Gefühl."

Fast 30.000 Einbürgerungen im letzten Jahr

Laut Statistischem Landesamt haben in Bayern im vergangenen Jahr rund 28.300 ausländische Personen die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Das entspricht einer Steigerung zum Vorjahr um 22,4 Prozent.

Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen hält sich dabei in etwa die Waage. Aufgrund der hohen Ausländeranteile der Großstädte München, Nürnberg und Augsburg verzeichnen die Regierungsbezirke Oberbayern, Mittelfranken und Schwaben die meisten Einbürgerungen.

Apfelkuchen, Spätzle und Nudelsalat

Wählen zu dürfen ist ein Stück Teilhabe, aber auch ein Zeichen der inneren Hinwendung zum Land, man will mitgestalten und dazu gehören, sagt Iman: "Mering ist meine Heimat jetzt, ich mag sehr gern Apfelkuchen, Spätzle und Nudelsalat auch." Und auch wenn sie noch nicht genau sagen kann wen sie wählen wird, angekommen in Bayern ist Iman mit ihrer Familie auf jeden Fall.