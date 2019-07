Das Angebot der Auktion umfasste sakrale Skulpturen, Gemälde und Grafiken aus dem 16. bis 19. Jahrhundert. Auch Möbel wurden bei der Auktion der Karmelitenklöster in Straubing und Bamberg versteigert. Mit einem Erlös von 120.000 Euro verlief die Versteigerung im Kreuzgang des Karmelitenklosters in Bamberg gestern sehr positiv. Das sei mehr als doppelt so viel als erwartet, meinte Auktionator Heinz Richter.

Eine Madonna als teuerstes Stück

Eine Ton-Skulptur der Madonna wurde überraschend zum teuersten Stück der Auktion. Sie erhielt den Zuschlag bei 6.500 Euro bei einem Startpreis von 200 Euro. Auch das skurrilste Stück – ein Turmuhrenziffernblatt mit einem Durchmesser von 180 Zentimetern – wechselte seinen Besitzer. Für 320 Euro.

Erlös zur Sanierung der Klöster

Etwa 80 Prozent der 220 Objekte konnten versteigert werden, laut Richter eine sehr gute Quote. Der Rest kommt nun in den Nachverkauf in ein Bamberger Auktionshaus. Der Erlös soll unter anderem der Kirchensanierung auf dem Klostergelände der Karmeliten in Bamberg zugutekommen.

Sakrale Kunst aus Straubing und Bamberg

Etwa die Hälfte der Objekte stammt aus dem inzwischen in staatlichen Besitz übergegangenen Karmelitenkloster in Straubing. Die andere Hälfte kommt aus dem Bamberger Karmeliten Kloster, das sich im Zuge von räumlichen Veränderungen von einem Teil seines Inventars trennt.