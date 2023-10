Erfolgloser Alexa-Hilferuf: Plädoyers in Prozess um Mordversuch

Im Prozess wegen versuchten Mordes mit Messer und Maurerhammer beginnen am Donnerstagvormittag vor dem Landgericht Regensburg die Plädoyers. Ein heute 25-jähriger Mann soll im Drogenrausch seinem 19-jährigen Nachbarn schwerste und teils lebensbedrohliche Verletzungen zugefügt haben.

Opfer will über Alexa Hilfe rufen

Der Angeklagte glaubte im Dezember 2022, jemand wolle in seine Wohnung in Regensburg einbrechen. Die Geräusche des "Einbruchsversuchs" nahm er aus der Wohnung über sich war, deswegen machte er sich dorthin auf den Weg. Als ihm dort das spätere Opfer nach mehrmaligem Klopfen die Türe öffnete, verletzte der Täter den jungen Mann schwer mit einem Messer und forderte 10.000 Euro. Das Opfer versuchte den Ermittlungen nach mehrfach mit dem Sprachassistenten Alexa die Polizei zu rufen, was aber nicht funktioniert habe. Trotz seiner lebensgefährlichen Verletzungen sei es dem Mann noch gelungen, bei Nachbarn zu klopfen, ehe er kollabierte.

Ist der Angeklagte schuldfähig?

Der heute 25-Jährige ist schwersttraumatisiert und bleibt wegen seiner Verletzungen dauerhaft entstellt. Im Prozess hatten Psychiater als Gutachter gesagt, sie könnten sich die unglaubliche Gewalttat auch nicht endgültig erklären. Entscheidend für das Urteil, das für Freitag geplant ist, wird sein, ob der Angeklagte schuldfähig ist.