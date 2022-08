Erfolglose Panzerknacker: Trio misslingt Geldautomaten-Sprengung

In der Nacht zum Samstag haben drei Unbekannte versucht, einen Geldautomaten in Schwaben zu sprengen. Gegen 2.40 Uhr sollen die Täter Gas in den Automaten in Thannhausen im Landkreis Günzburg geleitet haben, um das Gerät zu sprengen. Das Gas explodierte nach Angaben der Polizei aber zu früh, sodass die Täter nicht an das Geld im Automaten kamen. Nach Einschätzung von Experten des bayerischen LKA haben sich die Täter bei der Explosion "sehr wahrscheinlich verletzt".

Polizei sucht drei Täter und einen unbeteiligten Radfahrer

Die Kriminalpolizei in Memmingen geht von einem Trio aus und versucht, die Täter zu ermitteln. Die Polizei bittet deshalb um Hinweise auf Fahrzeuge, die sich in der Nähe des Tatorts – einem Verbrauchermarkt in der Bürgermeister-Raab-Straße in Thannhausen – befunden haben, sowie auf Fahrzeuge, die Thannhausen gegen 2.45 Uhr mit hoher Geschwindigkeit verlassen haben. Die Polizei sucht außerdem nach einem unbeteiligten Fahrradfahrer. Er soll den Tatort zum Zeitpunkt der Explosion am Geldautomaten passiert haben.