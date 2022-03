Freitags immer frei: Betrieb hat Erfolg mit Vier-Tage-Woche

"Ich habe erstmal nicht gewusst, was die damit meinen", sagt Horst Krügel mit einem Lachen. Er steht auf seiner Baustelle im Landkreis Bayreuth. Er bekommt eine neue Pelletheizung, eingebaut wird sie von der Firma "Hempfling" aus Prebitz. Als ihm die Chefs Hans-Peter und Christian Hempfling mitteilen, dass sie freitags nicht kommen werden, weil es bei ihnen neuerdings eine Vier-Tage-Woche gibt, war der Kunde zunächst irritiert.

Handwerk als Abstellgleis?

Das Gespräch mit den Kunden, die Beweggründe zu erklären, sei momentan das Wichtigste, sagt Hans-Peter Hempfling. "Wir wollen ein moderner und junger Betrieb sein, der einen Ausgleich zwischen Familien- und Berufsleben ermöglicht. Man kann von seinen Leuten nicht immer 120 Prozent bei voller Motivation verlangen", so Hempfling.

Die Idee der Vier-Tage-Woche entstand gemeinsam mit der Belegschaft. Die Chefs hatten gemerkt, dass sie etwas tun müssen, um ihre Mitarbeitenden zu halten und auch neue zu gewinnen. Denn die größte Konkurrenz in ihrer Branche ist die Industrie.

Imagewandel, um Nachwuchs zu binden

Laut Handwerkskammer für Oberfranken sind aktuell 504 Lehrlinge als "Anlagenmechaniker für Heizung-Sanitär und Klimatechnik" und 477 Lehrlinge als Elektroniker aktiv in der Ausbildung in Oberfranken. Die beiden Berufe zählen seit Jahren zu den Top drei Ausbildungsberufen der männlichen Auszubildenden – übertroffen lediglich von Kfz-Mechatronikern.

Für viele seien im Anschluss an die Ausbildung aber die Stellen in der Industrie mit weniger Stress verbunden und somit attraktiver, so Hans-Peter Hempfling. "Es kann einfach nicht sein, dass unser Handwerk immer nur an zweiter Stelle kommt oder als Abstellgleis gesehen wird. Die Denke, zur Not kannst du immer noch ins Handwerk, müssen wir ändern", so Hempfling.

Es sei High-Tech-Ingenieurskunst, die sie in ihrem Betrieb machen. Und gerade in Zeiten, in denen autarke Energiegewinnung immer mehr an Bedeutung gewinne, ein zukunftssicherer Job.

Familienbetrieb seit 1975

1975 hatte der Vater von Hans-Peter und Christian Hempfling den Betrieb als "Garagenfirma" gegründet. Dass auch am Wochenende gearbeitet wird und alle Wünsche des Kunden erfüllt werden – auch außerhalb regulärer Arbeitszeiten – war eine Selbstverständlichkeit.

Dementsprechend kritisch sieht der Senior auch das neue Projekt seiner Söhne. "Die Jungen spinnen", soll er gesagt haben. Doch die Brüder haben die Idee zur Wirklichkeit gemacht. Seit Anfang März arbeitet die komplette Belegschaft nun an vier Tagen 36 Stunden – und das bei gleichem Gehalt wie zuvor.

Imagekampagne scheint zu wirken

Die Auftragsbücher sind voll. "Wir werden regelrecht zerrissen mit Anfragen, ich könnte 50 Leute mehr beschäftigen", so Hempfling. Aktuell haben sie im Betrieb 17 Mitarbeitende. Mit einem Imagevideo will das Familienunternehmen aus dem Landkreis Bayreuth neue Kollegen und Kolleginnen finden.

Der Slogan "Wöchentlich 36 Stunden arbeiten und dann drei freie Tage genießen. Klingt gut? Dann schnell Bewerbung abschicken!" scheint zu wirken. In den vergangenen drei Wochen landeten mehr Bewerbungen auf dem Schreibtisch der Chefs als in den letzten zwei Jahren.

Zwei Schichten: Modell soll ausgeweitet werden

Noch mag es zu früh sein, eine erste Bilanz zu ziehen. Doch die ersten Wochen nach Einführung der Vier-Tage-Woche laufen vielversprechend an. Bürokauffrau Lisa Perl merkt auch bei den Kunden überwiegend Akzeptanz und Interesse für das Modell. "Es gab vielleicht bisher ein oder zwei, die sagen: Ihr habt es wohl nicht mehr nötig – aber alle anderen finden es gut", so Perl. Und auch sie selbst ist begeistert. Sie sei entspannter, könne Arzttermine, Einkäufe und private Termine einfach am Freitag machen. Die Arbeit von Montag bis Donnerstag habe sich aber verändert. Sie muss noch genauer planen und koordinieren.

Ein Zurück soll es laut Hans-Peter Hempfling nicht geben. Eher noch einen Schritt weiter. Der Plan: zwei Schichten. Einmal von Montag bis Donnerstag und dann Dienstag bis Freitag. Damit hätten zum einen alle immer wieder ein richtig langes Wochenende und zum anderen könnte spezifischer auf Kundenwünsche eingegangen werden. Auch am Freitag. Vom Konzept ist auch der Kunde Horst Krügel mittlerweile überzeugt. "An vier Tagen kann man wirklich effektiv viel schaffen, und ich denke das wäre für andere auch gut."