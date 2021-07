Erfolg im Tierpark Hellabrunn - seltene Fische gezüchtet

Die Fischbabys sind winzig klein, manche nicht länger als ein Daumennagel, und unscheinbar, einige beinahe durchsichtig. Doch ihre Namen klingen vielversprechend: Banggai-Kardinalbarsch, Boesemans Regenbogenfisch, Leopold-Stechrochen. Später werden sie schillernd bunt sein, schwarzweiß gestreift oder getupft. Und schon als Babys sind sie eine Besonderheit: Diese Fischarten sind selten und die Nachzucht ist schwierig.

Besonderer Stolz: das Seepferdchen

Im Tierpark Hellabrunn hat man es geschafft und ist stolz darauf. Eine Unmenge Regenbogenfischbabys flitzt durch ein Aufzuchtbecken, unmöglich zu zählen. In einem weiteren Becken versuchen sich einige Kardinalbarschbabys hinter einem Seestern zu verstecken. Und in einem dritten Becken ruckelt sich ein einziges kleines Seepferdchenbaby durchs Wasser. Auch das ein großer Erfolg, sagt Lena Bockreiß, als Kuratorin zuständig fürs Aquarium im Tierpark: "In der freien Natur produzieren viele Fischarten sehr viel Nachwuchs, aber nur sehr wenige überleben. Insofern sind wir froh, dass es uns gelungen ist, die Seepferdchen nachzuziehen, und ich bin auch ganz stolz, dass unser Nachwuchs schon so groß ist."

Fischzucht: Aufgabe mit vielen Unbekannten

"So groß" ist natürlich relativ, wenn selbst die Eltern nur wenige Zentimeter messen. Aber das Baby lebt und futtert fleißig Plankton. Lena Bockreiß ist deshalb so zufrieden, weil selbst für Experten und Expertinnen wie sie die Nachzucht von Fischen noch immer eher einem Glücksspiel gleicht. "Man weiß einfach oft nicht so genau, woran es liegt, wenn es klappt", sagt sie. Welche Parameter wie Wasserzusammensetzung, Temperatur oder Futter welche Rolle bei der Vermehrung spielten, sei bei vielen Fischarten noch nicht bekannt. "Letztendlich geht's einfach mit Probieren. Was passt, das wiederholt man, und wenn man Glück hat, haut's auch beim nächsten Mal wieder hin."

Ein Blickfang für Besucher

Wenn alles gepasst hat und die Fische ausgewachsen sind, kommen die meisten von ihnen in andere Zoos. Einige dürfen aber auch in Hellabrunn bleiben und von den kleinen Anzucht-Aquarien zu ihren Eltern in die großen Schau-Becken umziehen. Dann können die Besucherinnen und Besucher sie bewundern: die leuchtenden Regenbogenfische, den eleganten schwarzen Rochen mit den weißen Tupfen, die bezaubernden Seepferdchen. Fehlt nur noch, dass die Corona-Situation endlich eine Öffnung des Aquariums zulässt. Denn seit mehr als einem Jahr ist der Bereich gesperrt.