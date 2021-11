Erfolg: Hilfsaktion für Marktkaufleute und Kliniken in Bamberg

Nach der Absage der Weihnachtsmärkte hat die Bambergerin Gisela Schlenker in den sozialen Medien eine Spendenaktion zur Unterstützung von Marktkaufleuten und Klinikpersonal ins Leben gerufen. Insgesamt kamen so in den letzten Tagen 3.000 Euro zusammen.

Geld für Marktkaufleute, Leckereien für Klinikpersonal

Die Idee dahinter: Über die sozialen Medien konnten die Menschen Geld spenden, mit dem Mandeln, Nüsse und andere Naschereien bei den nach der Weihnachtsmarkt-Absage gebeutelten Marktkaufleuten eingekauft werden sollte. Diese Leckereien sollten dann an Ärzte und Pflegepersonal verschenkt werden. Auch bei diesen ist die Lage aktuell wegen der Corona-Pandemie angespannt: In oberfränkischen Kliniken dürfen keine aufschiebbaren stationären Behandlungen mehr durchgeführt werden.

Politiker stocken auf

Im Laufe von 48 Stunden kamen 1.900 Euro zusammen. Am Donnerstag (25.11.21) beteiligten sich dann Staatsministerin Melanie Huml, Landtagsabgeordneter Holger Dremel und Emmi Zeulner (alle CSU) an der Aktion und stockten auf 3.000 Euro auf.

Nachahmer gefunden

Schlenker kaufte bei drei Schaustellern mit je 1.000 Euro ein und überbrachte die Köstlichkeiten noch am Freitag (26.11.21) an die Kliniken in Bamberg, Burgebrach und Scheßlitz. Die Frauenunion Forchheim hat bereits angekündigt, in Forchheim in den vier Adventswochen eine ähnliche Aktion durchführen zu wollen.