Erfolg? Der erste Sommer mit Blühpatenschaften in Bayern

Direkter Kundenkontakt als positiver Nebeneffekt

Andreas Wolfrum aus dem oberfränkischen Gattendorf wollte eigentlich 1,2 Hektar Blühfläche mit Hilfe von Paten anlegen, für 50 Euro pro 100 Quadratmeter. Der 26-jährige wollte gezielt keine Firmen ins Boot holen, sondern nur mit Privatpersonen arbeiten. 80 Prozent, sagt er, haben sich in den ersten beiden Wochen nach dem Volksbegehren bei ihm gemeldet – aus ganz Deutschland. Die meisten wollten aktiv etwas für den Umweltschutz tun. Am Ende konnte er 42 Paten gewinnen und etwa die Hälfte der geplanten Fläche anbringen.

Angelegt hat er aber trotzdem zwei Hektar. Ein Verdienstmodell für die Zukunft seien die Blühpatenschaften nicht, sagt er, aber trotzdem ist er zufrieden. Der Haupteffekt für ihn als Milchbauer, der sonst nur mit Molkereien und nicht mit dem Verbraucher zu tun hat, ist der direkte Kontakt zu den Menschen, für die er täglich produziert. Eine Patin habe kein Internet, erzählt Wolfrum. Deshalb druckt er immer wieder Fotos von der Blühfläche aus und schickt sie ihr mit der Post.

Erfolg auch für die Insekten?

Wildbienenexperte Andreas Fleischmann von der Botanischen Staatssammlung in München hat die Blühäcker anfangs sehr skeptisch betrachtet. Einzelne Blühstreifen bieten, wenn das richtige Saatgut verwendet wird, zwar kurzzeitig Nahrung vor allem für Honigbienen, aber um langfristig Lebensraum zu schaffen, reichen sie nicht aus. Statt einzelner kleiner Maßnahmen wünscht er sich, die komplette Struktur zu ändern. Statt Monokultur an Monokultur zu reihen also Hecken und Wiesen anzulegen.

Dass die fehlen, sagt er, liege an der Flurbereinigungspolitik der letzten 40 Jahre. Trotzdem ist er für das Modell Blühacker: "Irgendwo muss man ja anfangen", sagt Fleischmann. Von der Politik fordert er ein Umdenken. Es solle nicht mehr nach dem Gießkannenprinzip gefördert werden, sondern ergebnisorientiert, so der Insektenexperte. So könnte nach seinen Vorstellungen zum Beispiel Geld fließen, wenn ein Landwirt es schafft, dass sich wieder Kiebitze auf seinen Feldern ansiedeln.