Erfindung aus Franken soll Autobahn-Arbeiten beschleunigen

Die Autobahnen rund um Nürnberg werden derzeit fast alle umgebaut. Fahrbahnerweiterungen, neue Verkehrsführung, breitere Trassen. Die großen, blauen Hinweisschilder sind dabei oftmals nicht mehr aktuell oder passen einfach nicht mehr neben die Fahrbahnen und werden durch neue ersetzt. Das Problem: Die alten Schilderbrücken, meist gut zehn Meter hoch und drei- bis viermal so breit, müssen weg. Doch das ist gar nicht so einfach.

Metallpfosten fest im Fundament verankert

Die Metallpfosten sind mit armdicken Schrauben im Fundament befestigt, dazu noch mit Epoxidharz fixiert. Die klobigen Schilderbrücken sollen Wind und Wetter trotzen, auch bei Sturm dürfen sie nicht aus der Verankerung reißen. Doch an den Rückbau haben bisher wenige gedacht. Daher sind diese meist abgesägt worden. Das ist zeitaufwändig, dazu muss die entsprechende Autobahn meist ein bis zwei Nächte gesperrt werden. Als eine Schilderbrücke nur um ein paar Meter versetzt werden sollte, trat die damalige Autobahndirektion (jetzt: Autobahn GmbH des Bundes) an Manfred Weber heran, ob es da nicht eine andere Lösung gäbe. Der Metallbauer aus Röttenbach im Landkreis Erlangen-Höchstadt hat langjährige Erfahrung mit solchen Bauarbeiten – und sein Erfindergeist war herausgefordert.

Tüfteln und Testen mit Hydraulik-Heber

Manfred Weber zog sich in in seiner Werkstatt zurück, tüftelte an dem Hydraulik-Heber. "Jede freie Minute, am Abend oder am Wochenende. Da habe ich so manche schlaflose Nacht verbracht!" Er erprobte sein System bei mehreren Einsätzen auf der Autobahn. Mehr als einhundert Schilderbrücken haben sie so aus dem Fundament gehoben. "Eine Brücke haben wir in 35 Minuten aus dem Fundament geholt, am Straßenrand mit dem Kran abgelegt und der Verkehr konnte wieder fließen", erklärt der Metallbauer.

Autobahnsperrungen können verkürzt werden

Mit konventionellen Mitteln muss sonst die Autobahn für ein bis zwei Nächte gesperrt werden. Auch bei der Autobahn GmbH Bayern, die für die Baumaßnahmen verantwortlich ist, kommt Manfred Weber mit seinem System gut an. "Das ist für uns natürlich eine große Erleichterung. Jede Minute, die wir die Autobahn weniger sperren müssen, ist gut", erklärt Herbert Zankl, Teamleiter bei der Autobahn GmbH in Nordbayern.

Anmeldung beim Patentamt

Zusammen mit dem Maschinenbau-Ingenieur Jörg Lorenz hat Manfred Weber aufwändige Berechnungen erstellt, an Details gefeilt und die Pläne des Weber-Hebers beim europäischen Patentamt eingereicht. Denn sein kleiner Hydraulik-Heber gehöre eigentlich in jeden gut sortierten Werkzeugkasten von Straßenbau-Unternehmen, meint Weber. Ein Pfosten koste gut 25.000 Euro, da lohne es sich, die nicht einfach abzusägen sondern zu erhalten. Ingenieur Lorenz sieht viele Einsatzmöglichkeiten des Geräts, auch fernab der Autobahn, "Stützen von Seilbahnen etwa, in unwägbarem Gelände".

Regelmäßig auf Autobahnbaustellen im Einsatz

Erst am Wochenende war der Weber-Heber wieder im Einsatz. Eine Schilderbrücke an der A73 am Autobahnkreuz Nürnberg-Süd musste entfernt werden. 33,4 Meter lang, gut zehn Meter hoch, 35 Tonnen schwer. Die beiden Trägerstützen wurden mit dem Weber-Heber aus dem Fundament gedrückt. Aufgrund der nassen Witterungsverhältnisse wurde die Brücke dann aber doch nicht in einem Stück mit dem Kran weggehoben, sondern Stützen und Querträger einzeln abmontiert. Die Autobahn musste diesmal dafür mehrfach gesperrt werden, auch wenn der Weber-Heber seinen Job wie geplant gemacht hat.