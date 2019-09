14.09.2019, 14:10 Uhr

Erfinder-Treffen im Allgäu bringt 'Mächler' und Macher zusammen

Als "Mächler" werden im Allgäu Hobby-Bastler, Tüftler und Erfinder bezeichnet. In Weitnau haben sich einige von ihnen getroffen und gezeigt, was in ihren Kellern und Garagen entsteht.