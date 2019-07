Erfinder nützlicher Dinge: Der Daniel Düsentrieb von Moosburg

Erfinder Erwin Hagn hat den Aussperr- und Einbruchschutz erfunden und vieles andere Nützliche. Jetzt zieht der Moosburger ein kleines Kunststofftütchen hervor, kleiner als ein Taschentuch mit drei Dingen: ein Reinigungstuch, Klebstoff und ein Minikunststoffkeil. Das ist der von ihm erfundene Aussperr- und Einbruchschutz. Den Keil klebt man auf die Türfalle im Schloss, und schon kann sie ohne Schlüssel nicht mehr ins Schloss fallen.

Weil sich der heute 76-Jährige nämlich mal ausgesperrt hat, musste er quasi was erfinden. Denn Erfindungen sind seine Leidenschaft. Über den magischen Moment der zündenden Idee sagt er:

"Da bin ich ganz begeistert, wenn ich denke, das brauchen die Leute, dann lässt mich das nimmer schlafen, dann steh ich bei der Nacht auf und suche im Internet raus, was ich dazu benötige ." Erfinder Erwin Hagn

Ein Dutzend Erfindungen sind schon patentiert

Zwölf Erfindungen hat er sich patentieren lassen, der Daniel Düsentrieb von Moosburg, was immer viel zu viel Geld kostet, findet er. Der rote Kunststoffkeil fürs Schloss kostet übrigens weniger als 10 Euro, getüftelt hat er mehrere Jahre in seiner Werkstatt im Keller.

"Meistens geht es an mit einem Stückchen Draht und einer Zange. Da biege ich einmal. Oder einem Holzklotz, da schneide ich ein Stückchen runter wie jetzt beim Aussperrschutz, das ging an mit einem Stückchen Holzklotz. Bloß damit ich einmal sehe, wie könnte das aussehen und - kann es meine Idee erfüllen?" Erfinder Erwin Hagn

Eine Krücke für die Krücke

Eine bahnbrechende Idee kam ihm, als seine Frau eine Hüft-OP hatte und eine Gehilfe brauchte. Warum müssen diese Krücken immer umfallen, hat sich Erwin Hagn in der Orthopädiepraxis gedacht, als er sie zum dritten Mal seiner Frau aufgehoben hat, warum steht die Krücke nicht von selbst?

An der von ihm erfundenen Krücke kann Hagn mit einem Handgriff zwei kleine Hilfsbeine an der Krückenstütze öffnen. Also eine Krücke für die Krücke, die Version Gehstock wird gerade in einem Kurzentrum ausprobiert. Leider zahlen die Krankenkassen nicht mit, das sei Luxus. Der ist für 80 Euro zu haben. Mehr als drei Jahre lang hat der Tüftler an seiner Krückenkrücke herumgezeichnet, gefeilt, gedacht. Und obwohl seine Frau zuerst sehr skeptisch war, konnte er sogar sie zuletzt mit seiner Erfindung überzeugen.

"Erfinder sind faul"

Der gelernte Maschinenbaumeister wollte immer schon Erfinder werden, dabei findet er sich eigentlich gar nicht besonder fleißig. Erfinder seien faul: Sie wollten etwas, das leichter gehe, das sei der ganze Antrieb, meint er.

Was er als nächstes erfinden wird, will Erwin Hagn natürlich nicht verraten. Erst wenn das Patent im Briefkasten ist, spricht er öffentlich darüber. Aber man kann sicher sein: Es wird wieder etwas ziemlich Praktisches.