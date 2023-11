Erfassung jüdischer Grabmäler: Familie auf Spurensuche

"Incredible" – "unglaublich" ist das erste Wort, das Lisbeth Herer im mittelfränkischen Bechhofen am Grab ihrer Ur-Ur-Großeltern Adelheid und Samuel Schloss über die Lippen kommt. Herer lebt in Washington D.C. und ist zusammen mit ihrem Vater Gil, ihrer Nichte Lilly, ihrer Schwester Karen sowie deren Mann Alberto nach Deutschland gekommen, um nach den deutschen Wurzeln ihrer Familie zu suchen. "Wir kennen nur einen kleinen Teil unserer Familiengeschichte, weil unsere Mutter Deutschland verlassen musste, als sie sehr klein war", erzählt Lisbeth Herer auf dem alten jüdischen Friedhof in Bechhofen. Die Herers berühren die Grabsteine und legen – nach jüdischer Tradition – Steine am Grab ab.

Familie musste 1939 aus Deutschland fliehen

Lisbeth Herers Großvater, Max Schloss, ist in Ingolstadt aufgewachsen. In den 1920er Jahren zieht er nach Berlin und wird Arzt. Doch gute zehn Jahre später ist ein Leben in Deutschland für die jüdische Familie unmöglich geworden. Im Januar 1939 schafft es Max Schloss in letzter Minute zu fliehen. Zusammen mit seiner Frau und seiner sechsjährigen Tochter, Lisbeths Mutter, kommt er mit einem Dampfschiff aus Hamburg in Kuba an. Wenige Monate später lässt sich die kleine Familie in den USA nieder.