Erfahrener Bergwanderer stürzt an der Reiteralpe in den Tod

Es hätte eine entspannte Bergtour werden sollen: Ein 71-jähriger war am Mittwoch von Ramsau aus zu einer Tour auf die Reiteralpe aufgebrochen. Weil der Sachse seinen Urlaub häufiger in der Gegend verbracht habe, sei er besonders ortskundig gewesen, hieß es vom Kreisverband Berchtesgadener Land des Bayerischen Roten Kreuzes. Der Mann kehrte jedoch nicht zurück.

Seine Ehefrau meldete ihn daraufhin als vermisst. Sie gab als Ziel der Wanderung das Hohe Gerstfeld an. BRK-Angaben zufolge suchten ab Donnerstagmorgen Einsatzkräfte der Polizei und der Bergwacht Ramsau mit zwei Hubschraubern, der Lawinen- und Suchhundestaffel und Fußtrupps nach dem 71-Jährigen.

Hubschrauber entdeckt Toten

Nach mehrstündiger Suche fand die Besatzung des Polizeihubschraubers den offensichtlich verunglückten Mann an der Südostseite der Reiteralpe in steilem Gelände in rund 1.700 Meter Höhe. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Tal gebracht, wo nur noch sein Tod festgestellt werden konnte.