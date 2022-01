Eresing: 66-Jähriger bei Waldarbeiten tödlich verletzt

In einem Waldstück bei Pflaumdorf in der Gemeinde Eresing hat sich am Samstagvormittag ein Arbeitsunfall ereignet, bei dem ein 66-jähriger Mann ums Leben kam. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord war der Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck mit zwei Bekannten für Waldarbeiten in dem Waldstück unterwegs.

Mann kann nicht wiederbelebt werden

Gegen zehn Uhr vormittags wollte er alleine einen Baum fällen. Dieser brach beim Fallen jedoch unerwartet in zwei Teile und traf den Mann. Der 66-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er reanimiert werden musste. Die Wiederbelebung verlief jedoch ohne Erfolg.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat zur Klärung des genauen Unfallhergangs die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf Fremdverschulden liegen bisher nicht vor, so die Polizei.

Vor Ort im Einsatz waren ein Rettungshubschrauber sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Pflaumdorf, Eresing und Greifenberg. Wie die Feuerwehr Greifenberg berichtet, haben die Feuerwehrkräfte die beiden Begleiter des verunfallten Mannes betreut.