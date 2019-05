Eremitage Bayreuth: Artenschutzprojekt stellt Ergebnisse vor

Seit einem Jahr läuft in der Eremitage in Bayreuth ein umfassendes Artenschutzprojekt. Bei dem Vorhaben geht es darum, die Tier- und Pflanzenarten, die in dem Park beheimatet sind, systematisch zu erfassen. In einem weiteren Schritt sollen daraus Handlungsempfehlungen für eine optimale Parkpflege erarbeitet werden.

Startschuss vor einem Jahr

Im Juni 2018 fiel der Startschuss für das gemeinsamen Projekt der Bayerischen Umweltverwaltung und der Bayerischen Schlösserverwaltung. Heute werden in der Eremitage die ersten Ergebnisse vorgestellt - im Beisein der Regierungspräsidentin von Oberfranken, Heidrun Piwernetz, und Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe (FW).

Ziel: Biodiversität in den Parks erhalten

Auch die Schlossparks Nymphenburg in München und die Rosenau bei Coburg nehmen die Artenschutzexperten unter die Lupe. Ziel des Vorhabens ist es, die Biodiversität in den Schlossanlagen zu erhalten. Die Parks sind Lebensraum für eine Vielzahl unterschiedlicher Pflanzen und Tiere, darunter Fledermäuse, Brutvögel, Amphibien oder Wildbienen.