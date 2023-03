Erdwärme und Thermohülle: So werden alte Wohnblocks klimafit

Mit 700 PS frisst sich der Bohrer in den Boden. Langsam dreht sich der Meißel in die Tiefe. Er hat einen Durchmesser von fast zwei Metern. Die Technik ist auf einem gigantischen Raupenfahrzeug montiert, das mitten in der Wohnsiedlung an der Aufseßstraße im Süden von Erlangen steht. Der gelbe Gigant ist 180 Tonnen schwer und 33 Meter hoch. "Das Schwierige ist hier, dass wir in eine Wohnsiedlung reinfahren und aufpassen müssen, dass mit dem schweren Gerät niemand zu Schaden kommt", sagt André Wesniak, der die Bohrung leitet.

Harter Sandstein fordert das Material

28 Meter tief soll das Loch einmal werden. Fast die Hälfte ist an diesem Vormittag bereits geschafft. Aus dem Untergrund wird künftig Wärme gezapft. Sie soll die 23 Blocks der Siedlung mit Sozialwohnungen aus den 1960er Jahren künftig umweltfreundlich beheizen. Immer wieder stocken die Arbeiten. Mechaniker müssen die stumpf gewordene Spitzen des Meißels wechseln. "Im Untergrund haben wir harten Sandstein, der dem Bohrer ganz schön zu schaffen macht", sagt Wesniak. Aber er ist guter Dinge, dass alles funktioniert. "Schließlich haben wir ein Gerät mit 700 PS."