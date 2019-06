Erdverkabelung für 380-kV-Leitung: Pleinting kann geprüft werden.

Der Bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger konnte im Rahmen von Verhandlungen mit dem Bund zu den umstrittenen Netzausbauprojekten in Bayern erreichen, dass für das noch am Anfang stehende Projekt der 380-kV-Leitung Pirach–Pleinting eine Erdverkabelung geprüft werden kann. Das geht aus einer Mitteilung der „Taskforce Netzausbau Bayern“ des Bayerischen Wirtschaftsministeriums hervor. Die Trasse soll später von Pirach im Landkreis Altötting in Oberbayern über den niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn nach Pleinting im Landkreis Passau gehen. Im Moment gibt es drei oberirdische Varianten.

Landkreise haben sich an Bundestag und Bundesregierung gewandt

Vergangenen Herbst hatten sich die Landkreise Rottal-Inn und Passau gemeinsam mit einer Erklärung an Bundestag und Bundesregierung gewandt, um zu erreichen, dass eine Erdverkabelung der 380-kV-Leitung Pirach–Pleinting geprüft werden kann. Diese sogenannte „Haarbacher Erklärung“ erarbeiteten die Landräte von Passau und Rottal-Inn gemeinsam mit mehreren Bürgermeistern der betroffenen Kommunen. Auch die Bürgerinitiative "Projektgruppe 380 kV" mit Mitgliedern aus den Landkreisen Altötting und Rottal-Inn hat sich seit Herbst für dieses Vorhaben eingesetzt.

Keine Garantie für tatsächliche Erdverkabelung

Im nächsten Bundesbedarfsplangesetz der Bundesnetzagentur wird das „Vorhaben 32“, zu dem auch der Abschnitt Pirach–Pleinting gehört, das Kennzeichen "F" erhalten. Nur mit diesem Kennzeichen "F" kann eine teilweise Erdverkabelung überhaupt geprüft werden. Es ist keine Garantie für eine tatsächliche Erdverkabelung. Das Planungs- und Genehmigungsverfahren beginnt Ende 2019 oder Anfang 2020. Vor 2025 wird die Trasse nicht in Bau gehen.